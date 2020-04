Organizaciones sociales piden a AMLO suspender Tren Maya por riesgos de Covid-19

Decenas de organizaciones sociales, pueblos y expertos a título personal le exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que detenga la construcción del Tren Maya, no sólo porque expone a los trabajadores a un posible contagio de Covid-19, sino porque vulnerabiliza a las comunidades que no están de acuerdo con la obra y no hay ninguna forma de obtener información sobre el nivel de avance de dicho megaproyecto.

En un comunicado conjunto, las personas y colectivos inconformes – agrupados en la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán– lamentaron que tanto el Tren Maya como otras obras de la actual administración, entre ellas la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y el Corredor Transístmico sigan construyéndose aun cuando hay un acuerdo para frenar todas las actividades no esenciales para el país, debido a la pandemia de coronavirus.

“Resulta preocupante que frente a la emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial por la aparición del Covid-19, el gobierno federal pretenda mantener las actividades relacionadas con el proyecto denominado Tren Maya, a pesar de que su construcción y el desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia”, indicó la Red.

Por otro lado, las organizaciones, comunidades y especialistas firmantes alertaron que “continuar las actividades relativas a la construcción del Tren Maya en el actual contexto, genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto”, pues ni siquiera hay un funcionamiento normal en los tribunales para impugnar legalmente la obra.

Del mismo modo, “es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia. El acuerdo que ordena mantener la construcción del llamado Tren Maya a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la cual el gobierno federal ha manejado este proyecto”.