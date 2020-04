Gobierno exhibe a empresas que no cumplen medidas por covid-19

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que 13% de los negocios no esenciales visitados por el gobierno federal no siguen las recomendaciones sanitarias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas que no cumplen con las medidas sanitarias por la pandemia de covid-19 a parar actividades para proteger a sus trabajadores; en tanto la secretaria del Trabajo dijo que empresas como Andrea, Carnival en Hidalgo y Coppel no han parado actividades. “Se acordó de que hoy se iba a informar sobre qué empresas están cumpliendo, cuáles no están haciendo.

Es muy satisfactorio que la mayoría de las empresas y comercios están cumpliendo y que son muy pocos, un porcentaje menor, los que no cumplen. “Espero que estos días se pongan al corriente y obedezcan las medidas que son por el bien del pueblo, de la nación y hasta por el bien de ellos mismos”, dijo el Presidente. Del total de empresas visitadas por la Secretaría del Trabajo, 13 por ciento se niegan a parar.

Con Información de MILENIO