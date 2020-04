Avanza la entrega de apoyo alimentario en estrategia “Jalisco sin Hambre”

A la fecha se han entregado 51,000 paquetes alimenticios y más de 3, 300 despensas en todo el Estado

La estrategia “Jalisco sin Hambre, Juntos por la Alimentación”, a la que se unió el Gobierno del Estado ante la emergencia sanitaria de COVID.-19, ha permitido hasta hoy entregar más de 3,300 despensas con productos de la canasta básica, además de beneficiar con 51,000 paquetes alimenticios a personas en situación de calle y otros grupos vulnerables, con alimento preparado que se distribuye en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).



Esta estrategia es el resultado de la colaboración entre la iniciativa privada, instituciones del Gobierno estatal como la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), autoridades municipales y organismos de la sociedad civil.



El objetivo es restituir el derecho a la alimentación de grupos prioritarios de la población durante la contingencia por la pandemia de coronavirus COVID-19. La entrega de estos apoyos se realiza en coordinación con los DIF municipales.



Con este fin, DIF Jalisco mantiene en operación un Call Center al cual se puede acceder a través del teléfono (33) 30 30 46 36. El centro opera de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 hrs., y los sábados de 09:00 a 14:00 hrs.



El Sistema DIF Jalisco extiende la invitación para sumarse a esta causa a fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, empresas y personas altruistas, realizando donativos en especie de alimentos no perecederos en sus oficinas centrales ubicadas en Av. Alcalde #1220, Col. Miraflores, en Guadalajara o si el donativo excede los 30 kilos comunicarse al (33) 3030-3800 ext. 845 y 811 para que personal acuda a recogerlo.



También se reciben aportaciones económicas vía transferencia o depósito bancario en la cuenta Banamex No. 70122684319 CLABE 002320701226843196. Al sumarse a esta estrategia se beneficiará principalmente a personas en situación de calle, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores de escasos recursos.



Por último, recordamos a la población en general seguir las recomendaciones oficiales de quedarse en casa y si por alguna razón esencial de trabajo o compra de víveres debe salir de su hogar, no olvide hacer uso de cubrebocas, lavarse las manos continuamente o hacer uso de gel antibacterial y mantener su sana distancia.

