Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ¡ya viven juntos!

Por Pablo Martínez /TV Notas / Foto TV Notas

Nos enteramos de que Cynthia Rodríguez, de 35 años, ya se fue a vivir con su novio, Carlos Rivera, y aunque pareciera que todo es amor y dulzura, a la conductora ahora le entraron las dudas si fue la mejor decisión. Platicamos con una amiga de la también cantante y esto fue lo que nos dijo:

Cuéntanos, ¿cómo van las cosas entre Cynthia y Carlos Rivera?

“Pues muy bien, ya que siempre están llenos de trabajo y se veían muy poco, pero ahora, con la contingencia, tienen más tiempo para ellos”. -¿Están pasando juntos la contingencia? “Sí, de hecho, aprovecharon esta situación para irse a vivir juntos. Carlos le propuso que se fueran a su departamento, y ella aceptó”.

-Ella debe estar muy feliz…

“Al principio, ella se encontraba muy contenta y emocionada, y aunque es muy discreta con su vida privada, esas cosas del amor sí las comparte con sus amigos, por lo que se animó a comentárselo a algunos de sus compañeros del programa Venga la alegría, pero no tuvo las respuestas que esperaba, pues esperaba más apoyo luego de dar este paso importante en su vida”. -¿Por qué lo dices? “Por la emoción, Cyn compartió que Carlos le había propuesto irse a vivir juntos y que ella había aceptado, pues sentía que era un paso muy importante en su relación de casi cuatro años; cuando lo contó, todo el mundo le hizo fiesta, le celebró este paso que estaba dando con Carlos, pero Laura G le dijo que lo pensara bien, que no era una decisión fácil de tomar, que a ella le había pasado en el pasado con antiguas parejas, que le habían hecho esa propuesta con el fin de desafanarse del compromiso del matrimonio”.

¿Qué más le dijo?

“Que si quería embarazarse, que adelante, que lo hiciera, pero que si su sueño era casarse, lo que le recomendaba era no aceptar la propuesta, que no se fuera a vivir con él, de lo contrario, que se hiciera a la idea de que esa boda nunca iba a llegar”. -¿Y qué hizo Cynthia? “Se fue y no contestó nada, pero sí la dejó pensando mucho el comentario de Laura; aunque al final, a Cynthia el comentario le entró por un oído y le salió por el otro, ya que sí se fue a vivir con Carlos”.

-¿Cyn no consideró cambiar su decisión?

“No, ella se dejó llevar por sus impulsos, se fue a vivir con Carlos y está ilusionada y contenta; pero sí le quedó la espinita de lo que le dijo Laura y hasta consultó con otras amigas si hizo bien o no en irse a vivir con él” . -Entonces ¿ella sí se quiere casar? “Por supuesto que quiere casarse, ella es una chica muy sencilla, con costumbres muy arraigadas, niña crecida en casa, y le quiere dar esa ilusión a sus papás de casarse por la Iglesia, vestirse de blanco y después embarazarse. Quiere hacerlo de esa manera y por eso es que está preocupada, porque de la boda ella nomás no ve claro”.

¿Les gustaría ser papás pronto? “Carlos quiere tener un bebé pronto y ella también, sobre todo por el reloj biológico; Cynthia tiene 35 años. Pero vuelvo a lo mismo, si le das a escoger entre ser mamá y casarse, te aseguro que muere de ganas de llegar al altar, pero Carlos no habla de querer casarse”. -¿Cómo es su relación de novios? “La verdad es que conviven muy poco, sólo pasan tiempo juntos cuando se van de vacaciones, entonces dime qué relación amorosa no funcionaría así, cada quien por su lado, sin verse tanto, sin tener el compromiso real de un noviazgo. Por lo pronto, ya viven juntos y con el tiempo sabremos si estaban hechos el uno para el otro”, finalizó.