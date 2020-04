Video: Captan a delfines ‘luminosos’ en playas de California

“La primera noche encontramos delfines, pero no bioluminiscencia. El miércoles, no vimos delfines en las primeras 15 millas que recorrimos. Luego, finalmente encontramos algunos, pero estaban cazando y no querían tener nada que ver con el bote” mencionó Lawler, quien después se sorprendió por el maravilloso efecto que causaron los mamíferos.

A pod of dolphins light up the night as they swim through bioluminescent oceans off Newport Beach, CA.



Source: Newport Coastal Adventure / Patrick Coyne pic.twitter.com/VSSAObMcAF