Consumo de alcohol en México aumenta durante la cuarentena: Especialistas

Ante el confinamiento, los especialistas recomiendan encontrar actividades diversas de entretenimiento en familia, lectura, pintura o música

Alrededor de 15 millones de personas en México padecen algún trastorno mental como depresión o ansiedad. Los especialistas advierten que ante la cuarentena por el coronavirus, esos padecimientos pueden llevar a los excesos, como el consumo de alcohol.

María Elena tiene un año en apoyo en los Centros de Integración Juvenil por problemas de alcoholismo. Vive sola y debido a la ansiedad que le provocó la cuarentena, recayó.

“Yo decía no quiero tomar hoy, pero era una ansiedad increíble que tenía que ir a comprar la cerveza. Es una lucha diaria, porque al principio era, o tomo la medicina o tomo cerveza y fue muy triste las primeras veces que yo iba a reportarme con el doctor y me decía ‘¿cómo te fue, cómo estás?’ y yo, ay doctor, he estado tomando ‘¿pero por qué?’, con la ayuda de la psicóloga que me habla diario me ha ayudado muchísimo, y ¿cómo vas? y ¿que sientes? y ¿qué haces?”, narró María Elena, paciente de Centros de Integración Juvenil.

segura que buscar métodos de relajación la ha ayudado.

“Meditar y el control de la respiración, es maravilloso y el Tai Chi que es una meditación en movimiento, me tranquiliza, todo lo que sea controlar con respiración y , estar ocupada en algo que te guste hacer, yo pinto, compré mis pinturas, mis lienzos, veo videos y eso me tranquiliza mucho pongo la música que me gusta”, compartió María Elena.

Carmen Fernández, directora general Centros de Integración Juvenil aseguró que la gente está expuesta a cualquier situación de estrés como es este caso, de confinamiento.

“Es además una alteración de la vida cotidiana, de la vida cotidiana social, lo que se ha observado son muchos procesos de depresión, y nosotros sabemos que una de las principales causas de consumo de alcohol y otras drogas son precisamente estrés, ansiedad, depresión”, señaló Carmen Fernández.

“Durante el confinamiento puede ser una conducta más problemática porque gente que ya tenía un consumo no saludable, dañino, ahorita puede estar consumiendo más alcohol”, dijo Claudia Rafful, catedrática de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Los Centros de Integración Juvenil reportan que durante la cuarentena han aumentado al doble las solicitudes de atención, tan sólo en el mes de abril han recibido 13 mil llamadas.

“Por los efectos que tiene el consumo de alcohol, principalmente estaríamos ahorita preocupados porque hubiera aumento de violencia, aumento de lesiones, accidentes, también es un sedante, entonces puede que haya menos control de los impulsos, menos límites”, señaló Claudia Rafful.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica, en un reporte técnico, que el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo si es excesivo, debilita el sistema inmunitario, reduce la capacidad para hacer frente a las enfermedades infecciosas, y en algún momento podría aumentar el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aguda, una de las complicaciones más graves del COVID-19.

Añaden que el alcohol actúa como desinfectante en la piel, pero carece de ese efecto una vez ingerido.

Ante el confinamiento, los especialistas recomiendan encontrar actividades diversas de entretenimiento en familia, lectura, pintura o música.

“Ir buscando lo que te hace sentir bien, sobre todo la organización de las rutinas, adaptarnos a un tipo de vida nueva que además es momentánea, esto va a pasar, tiene que pasar, nada es eterno, y aprender de estas situaciones, lo mejor que nos puede pasar en cualquier tipo de crisis es el aprendizaje”, comentó Carmen Fernández, directora general de Centros de Integración Juvenil.

FUENTE: Noticieros Televisa