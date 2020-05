Gobernador de Jalisco se deslinda de señalamientos de Guillermo del Toro

El gobernador publicó un mensaje en respuesta al director de cine: “Esos no son estatales, son del municipio de Tala”

El Gobierno del Estado se deslindó de los señalamientos que el cineasta tapatío Guillermo del Toro publicó en su cuenta de Twitter, donde parece atribuir a la Policía del Estado las acciones mostradas en un video donde policías detienen a un hombre que fue por comida sin cubrebocas, toda vez que usarlo es obligatorio por la COVID-19.

En el video se puede ver a un hombre esposado por policías, de los que no se aprecia a la corporación a la que pertenecen. “Yo nomás compro mi comida y me voy, yo no tenía cubrebocas, ya me lo dieron”, lamentaba el hombre. “Ahora que están grabando ya dices que no sabías”, replican los oficiales.

“Vine a comprar mi comida. ¿Por qué me quieres llevar?”, expresa tapatío luego de que policías de Alfaro lo detuvieran arbitrariamente



Después de que fue divulgado el video, Del Toro lo retomó y envió un mensaje al gobernador. “A lo mejor yo no entiendo las cosas pero este es un momento que requiere humanidad y criterio, y no esto…”, con lo que atribuyó la responsabilidad del hecho a la Policía Estatal.

Sin embargo, quien primero le respondió fue Enrique Buenrostro, presidente municipal de Tala. “Lamentamos la actuación de nuestra policía en Tala, Jal; estaremos investigando a fondo la situación, no se tolerarán abusos”.

Minutos después, el gobernador publicó un mensaje en respuesta al director de cine. “Esos no son estatales, son del municipio de Tala @RealGDT. Ya hablé con su alcalde @EnriqueBuenros para aclarar los hechos”.

