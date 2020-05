Invitan a innovar en el mercado creciente de la industria textil deportiva

Realizan webinar en el CUCEA para analizar el futuro de la indumentaria que se usa en la actividad física

Por: Mariana González-Márquez

La industria de la ropa deportiva crecerá en los próximos años debido a que las nuevas generaciones han desarrollado una creciente cultura del deporte y tienen necesidad de usar prendas cómodas, dijo este jueves en videoconferencia el licenciado Alberto Martínez Barone, Presidente del Grupo Loma Lasetex, Sporelli, y la marca Carrara.

En el webinar “La industria de la indumentaria deportiva”, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara, el empresario recomendó a los jóvenes generar innovaciones para esta industria que es un negocio en crecimiento.

“Es un mercado enorme que está creciendo mucho, y quienes se identifiquen con el deporte y los materiales textiles, no tengan miedo. Las nuevas generaciones tienen una nueva cultura hacia la salud y el deporte que nosotros no teníamos, y hoy la gente quiere sentirse mejor, estar más sano. El estilo de vida es la comodidad y la indumentaria del deporte te da esa comodidad, no sólo para practicarlo, sino para llevar estas prendas en el día a día”, subrayó Martínez Barone.

Afirmó que el rubro de la ropa deportiva es una industria “joven” que permite generar nuevos desarrollos de negocios con amplia aceptación en el mercado.

“El crecimiento del mercado ha sido exponencial porque, anteriormente, no teníamos la facilidad de adquirir nuestros productos para practicar deporte; hoy han crecido mucho los canales de distribución. En esta industria se han ido segmentando mucho los productos, pues antes se usaba una indumentaria igual para identificar a un equipo, que no necesariamente eran los adecuados; ahora se desarrollan fibras que permiten que los atletas puedan tener mayor rendimiento según la disciplina”, explicó.

El empresario sostuvo una conversación con el maestro Carlos Marx Miranda, Coordinador y consultor deportivo del CUCEA, quien recordó que este plantel impulsa a sus alumnos para que realicen emprendimientos en la industria deportiva que está creciendo de manera exponencial en México y el mundo, con casi 500 mil millones de dólares de generación de ganancias al año.

Destacó el aumento en el número de personas que corre para mantenerse en forma y del número de carreras y maratones que son organizados en Jalisco y en todo el mundo, y que requieren que los deportistas tengan a la mano prendas adecuadas para ello.

Martínez Barone compartió sus experiencias en la industria textil y las innovaciones que han buscado realizar para satisfacer las demandas de segmentación del mercado.

El video de la conferencia puede ser consultado de manera gratuita en la página de Facebook del CUCEA.