Jalisco será el primer Estado de México que contará con un plan de Reactivación Económica, se presenta la próxima semana

El Plan de Reactivación Económica será la prioridad en la próxima etapa del Plan Jalisco Covid-19; se elaborará en conjunto con todos los sectores productivos: Enrique Alfaro

– El Plan de Reactivación dependerá de la evolución de la epidemia en Jalisco, aunque hasta el momento ha funcionado la estrategia, de acuerdo con lo que declaró esta mañana el Subsecretario Hugo López Gatell que dijo que en el estado se han estabilizado el aumento de contagios

⁃ Este primero de mayo los sectores productivos, empresarios, sindicatos y Gobierno, acordaron trabajar en unidad para sacar adelante al estado de esta crisis



Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, anunció que a partir de hoy la recuperación económica ocupará un lugar prioritario en la agenda pública de la entidad. El mandatario jalisciense informó que Jalisco será el primer estado del país en contar con un plan de reactivación que se hará en conjunto con los sindicatos, la sociedad civil, universidades y los empresarios en una mesa que se instalará a partir de la próxima semana. Como parte de estos trabajos, el Gobierno de Jalisco presentará una propuesta de reorganización del presupuesto estatal.



“El primero de mayo va a marcar el arranque de un esfuerzo conjunto de proporciones nunca antes vistas en Jalisco. Vamos a salir adelante y Jalisco va a ser motor de la recuperación económica nacional. Vamos a lograr concretar el Plan de Reactivación Económica para Jalisco la semana próxima, antes que nadie en el país y concretar el Plan de Reactivación no es tener un documento de adorno, no es tener un plan para que no se cumpla, ese se va a convertir en el instrumento rector de la gran apuesta del proyecto de mediano y de largo plazo con el cual, Jalisco va a salir adelante” destacó el Gobernador.



El Gobernador agregó que Jalisco puede convertirse en un ejemplo en el país en medio de esta crisis mandando un mensaje de certidumbre, claridad y unidad con todos sus sectores.



Alfaro Ramírez convocó a que a más tardar el próximo martes cada poder público presente su propio plan de austeridad y de ajuste presupuestal para enfrentar la crisis.



“Necesitamos que todos le entren. Cada quien debe de hacer su parte para que el dinero rinda, el plan que presentará el Ejecutivo estatal será ambicioso y hasta donde alcance, un plan construido con los pies en el suelo, y en el que demostremos en Jalisco estamos cerrando filas, que Jalisco no trabaja en la simulación, ni promueve eventos que sean solo para la foto”.



Asimismo, el Gobernador de Jalisco afirmó el primero de mayo de este año se celebra de una forma inusual, pero que gracias a las medidas preventivas aplicadas en la entidad con anticipación a la federación, se han podido evitar miles de contagios y muertes por coronavirus, al ocupar el día de hoy el lugar 31 en casos activos de COVID-19, y una ocupación hospitalaria de apenas el 10 por ciento, un escenario distinto al de la Ciudad de México que ya se encuentra con alta ocupación de camas y procesos de hospitalización.



En el evento conmemorativo, el líder de la CROC Alfredo Barba Hernández, dijo que hoy los jaliscienses deben estar más unidos que nunca, ya que el sacrificio de las trabajadoras y trabajadores ha sido enorme, pugnando por la defensa de los intereses comunes y la permanencia de los empleos como muestra de solidaridad. “Todos unidos vamos a trabajar para sacar a Jalisco adelante”, dijo.



Juan Huerta Pérez, secretario general de la CTM, destacó que hoy no se saldrá a las calles como cada primero de mayo, pero que los sindicatos estarán presentes con cada uno de los agremiados afectados por la pandemia, pugnando por la unidad de los sectores y el bienestar colectivo.



En tanto, el líder sindical de la FROC, Antonio Álvarez Esparza, reconoció la valentía de las trabajadoras y trabajadores de actividades esenciales que han tenido que salir a las calle a cumplir con sus actividades pese a los riesgos que representan su movilización.



Alejandro García Hernández, de la CROM, dijo que más allá de prejuicios e ideológicas, en este tiempo se debe mostrar que hay más unidad que nunca.



Carlos Villaseñor, Presidente de COPARMEX Jalisco, respaldó al sector productivo y dijo que los trabajadores de Jalisco no están solos: “hoy la exigencia es hacia al Gobierno Federal para que cumpla las demandas que de manera coordinada hemos propuesto desde las organizaciones obreras y empresariales en el Pacto por la Estabilidad y el Empleo en Jalisco”.



En su intervención, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez Gollaz, hizo un llamado para que en unidad continúen trabajando y promoviendo los acuerdos entre empleador y empleado, que permitirán que al inicio de la recuperación económica se agilicen los procesos en beneficio de todos.



Sindicatos y empresarios se unen al reclamo al gobierno federal para que genere apoyos reales ante la crisis, “por lo que señalamos que la lucha de los trabajadores este primero de mayo tendrá un enfoque diferente, le exigimos al gobierno federal cumpla las demandas de empresas y trabajadores para que sobreviva la fuerza laboral”.



Los cinco sindicatos, Confederación de Trabajadores de México (CTM); Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC); Sindicato de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) dieron lectura a un manifiesto en el que plantean al Congreso de Jalisco el análisis de una “iniciativa de ley para promover la creación de un fondo de apoyo al empleo y la creación del Instituto Estatal del Seguro de Desempleo, como un sistema de protección social para las personas desempleadas residentes en Jalisco”.



Demandan también atención y eficiencia en los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), servicios de salud para quienes no cuentan con una prestación laboral y que sea a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como apoyo para que los trabajadores logren eficiencia en sus pagos de vivienda debido a la problemática actual.



Para saber:



-El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores, el objetivo es recordar el 186 aniversario del asesinato de los mártires de Chicago que en 1886 exigían sus derechos laborales, una de sus demandas fue impulsar la jornada laboral de 8 horas. En México el presidente Álvaro Obregón promulgó en 1923 el primero de mayo como Día del Trabajo, en 1925 Plutarco Elías Calles estableció esta fecha oficialmente en México

-Las centrales obreras estarán entregando 15 mil despensas a sus agremiados como muestra de solidaridad ante las afectaciones económicas

Continue Reading