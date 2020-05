Por asueto del “Día del Trabajo” volverán los filtros sanitarios en salidas carreteras de la ZMG

-Se instalarán del primero al 3 de mayo para evitar que por el fin de semana largo haya éxodo de paseantes

– Se exhorta a la población a permanecer en casa ya que por emergencia sanitaria no es momento de vacacionar A pesar de que el primero de mayo es un día feriado oficial, la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 requiere de la responsabilidad de todos los jaliscienses y con ella evitar que este fin de semana largo busquen salir de la ciudad.



Por tal motivo, con el objetivo de prevenir la propagación masiva del coronavirus durante los próximos días de asueto, la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con personal de la Secretaría de Salud, instalarán este viernes primero y hasta el domingo tres de mayo filtros sanitarios en algunas salidas carreteras del Área Metropolitana de Guadalajara.



En dichos filtros sanitarios, el personal hará un exhorto para que la gente se quede en casa, concientizando sobre la importancia de resguardarse en sus hogares y de esta forma prevenir la transmisión del COVID-19. Asimismo, se tomará la temperatura, se brindará gel antibacterial y cubrebocas, además, en caso de detectar a alguna persona con síntomas de esta enfermedad respiratoria, el procedimiento establece la recomendación de que regresen a casa y llamen a la línea de atención por COVID-19 al número 33-3823-3220 en donde se les hará una evaluación y canalizará a toma de muestra si es necesario.



Cabe recordar que los destinos turísticos de Jalisco y de los estados vecinos se encuentran cerrados; por lo que hoteles, restaurantes, bares y otros servicios no esenciales no están en servicio.



Los filtros sanitarios se instalarán en los siguientes puntos:

– Carretera a Chapala

– Carretera a Nogales

– Carretera a Morelia



Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Estado colabora dentro del Plan Jalisco COVID-19 en conjunto con las demás instancias estatales para salvaguardar la integridad y la vida de las y los jaliscienses.

