Van por narcodespensas; los ahuyenta lluvia y Policía

Como el miércoles, la voz se corrió. Particulares entregarían despensas, presumiblemente de un grupo de la delincuencia organizada, en el Centro Cultural Constitución, en el corazón de Zapopan.

Las filas de personas, que se contaban por cientos, empezaron a las 15:00 horas, incluso antes de que se quitara el tianguis de los jueves, aseguraron comerciantes de la zona.

Sin embargo, al menos cinco patrullas de la Policía de Zapopan, otro tanto de la Estatal, y elementos de la Guardia Nacional, lo impidieron.

“Tenemos formadas desde hace una hora; dijeron que iban a dar despensas, pero están pasando personas a decir que por la Policía, ya no”, narró Pamela, quien llegó junto con dos amigas al Centro Cultural Constitución en espera de los bienes.

La noticia no le cayó bien a Verónica Mendiola, una empleada de almacén que desde hace un mes no tiene trabajo. Aseguró que ha pedido la ayuda del Gobierno -estatal y municipal-, pero no ha recibido respuesta para obtener una despensa y salir, al menos, la quincena.

¿No le importa que sean, presumiblemente, de un grupo criminal?, se le cuestionó.

“No nos importa, porque tenemos hambre”, dijo, “no son tan malos si ayudan al pueblo”, acotó en justificación.

Durante al menos una hora, unas 300 personas esperaron en fila, en tanto que un grupo de niños coreaba desde el letrero de Zapopan “vivas” a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El miércoles, un grupo de hombres armados encabezó la entrega de despensas a través de al menos dos camionetas y al ritmo del narcorrido “Atentamente El Mencho”. En videos difundidos en redes, no se apreciaba presencia policial.

Hoy, con los policías y la lluvia que amenzó a la zona, al menos 200 personas se dispersaron, pero otro tanto, incluida Verónica, permaneció estoico en espera de los bienes.

“Tengo 200 pesos para salir de la quincena”, lamentó.

“Que venga Alfaro a darnos las despensas”, agregó Ana, una joven treintañera quien decidió sentarse en un banquito para seguir esperando.

Un elemento de la policía de Zapopan, quien no quiso dar su nombre, indicó que la repartición de ayer ellos no la vieron, y que siempre mantienen vigilancia.

Y también reparten narcodespensas en Vallarta

En Puerto Vallarta también entregaron narco despensas a personas de escasos recursos, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con información de Tribuna de la Bahía, un medio de la localidad, la entrega la hicieron encapuchados a bordo de una veintena de camionetas en zonas marginadas del puerto.

Con el apoyo de dos videos, el medio reportó que la distribución de provisiones se hizo en cajas marcadas con las iniciales de un grupo criminal y con una leyenda que hace alusión al líder de la organización.

La publicación se hizo el martes de esta semana y en ella se da cuenta que el reparto de despensas comenzó alrededor de las 19:00 horas.

