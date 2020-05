AMLO anuncia investigación a Bartlett, pero acusa “guerra sucia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá una investigación y una sanción en caso de que detecte alguna irregularidad en la compra a sobreprecio de ventiladores que realizó el gobierno federal a León Manuel Bartlett, hijo del director de la CFE Manuel Bartlett, pero calificó la investigación periodística sobre estas adquisiciones de ser una “guerra sucia” contra su gobierno.

“Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes, a veces calienta porque nos confunden”, señaló el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

El viernes pasado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por la adquisición de 20 ventiladores respiratorios. Cada ventilador fue adquirido en un millón 550,000 pesos que representa el precio más caro desde que se declaró la emergencia por el coronavirus.

León Manuel Bartlett confirmó la venta del equipo, pero rechazó que fuera a sobreprecio, y aseguró que el proceso se realizó de forma transparente y a precios razonables.

Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador aseguró que detrás de esta revelación hay una campaña para desprestigiar a su gobierno.

“En este caso la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona tiene que ser sancionado, igual el funcionario que entregó este contrato”, expuso.

El presidente aseveró que el fondo de los ataques es debilitar a su gobierno porque hay quienes están molestos con las decisiones que ha tomado desde el gobierno.

“No hay medias tintas, es corrupción o transformación y este momento está ayudando a la definición a que cada quien ocupe su sitio y están mostrando el cobre, dan pena ajena haciendo hasta el ridículo es una tras otra y de la mayoría de los medios de información”, destacó.

López Obrador agregó que desde las redes sociales están financiando una ‘guerra sucia’ y de desprestigio contra su gobierno que se ha extendido al subsecretario López-Gatell a quien se le confronta por los datos diarios que ofrece sobre la pandemia.

“Hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell. No les gustó, no les agradó tampoco de que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero, pero ellos querían que el gobierno fuese un desorden, un caos, y que primero no se manejara este asunto tan delicado con profesionalismo, con responsabilidad, y que no tuviésemos a los expertos que tenemos”, dijo.

Con información de Expansión