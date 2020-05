Bárbara de Regil cancela clase de hoy por sentirse mal de salud

Bárbara de Regil , que se ha catapultado como una de las favoritas del internet y prueba de ello son sus más de 6.8 millones de seguidores, sorpresivamente suspendió su clase de hoy.

La actriz muestra sus rutinas de ejercicios en su Instagram los días lunes, miércoles, viernes y sábados, a las 11 de la mañana, sin embargo hoy no fue posible porque se sentía muy mal.

Con un mensaje de última hora a través de sus historia de dicha red social comunicó:

“AVISO” hermanas les pido una disculpa me siento muy mal y no puedo hacer la clase, hoy Lunes… pero les dejo aquí este swipe up con la última clase para que la puedan hacer”. Nos vemos el miércoles.

Ante esto la preocupación de sus fans no se hizo esperar, debido a que la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ es muy disciplinada en sus clases.

Hasta el momento la esposa de Fernando Schoenwald no ha dado más detalles, sin embargo sus seguidores esperan que el miércoles vuelva a la rutina con la energía que la caracteriza.

Cabe destacar que su forma saludable de comer y sobre todo los miles de memes que se han hecho debe por su forma tan peculiar de dar sus clases de ejercicio.

Con Información de TV Notas