Instala Gobierno de Jalisco mesa ampliada para el Plan Estratégico de Reactivación Económica

-Está conformada por representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los sectores de la Iniciativa Privada, municipios, academia, sociedad civil y sindicatos



Como lo anunció el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hoy se instaló la mesa ampliada para revisar la propuesta del Plan Estratégico de Reactivación Económica de Jalisco, elaborada por el Gobierno de Jalisco, para la recuperación paulatina y dentro de los protocolos de salud del estado a través del crecimiento y desarrollo económico del estado, así como de la reestructura del presupuesto y un plan de austeridad.



Así, Jalisco será el primer estado en contar con un plan de reactivación económica que será elaborado de forma conjunta entre la Iniciativa Privada, universidades, sindicatos, gobierno y sociedad civil, un ejemplo para todo México, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).



En rueda de prensa, Mauro Garza, secretario técnico de la mesa ampliada y vocero de la misma, destacó que debido a la colaboración de los jaliscienses en seguir las medidas de aislamiento y del sector privado en suspender las actividades no esenciales, hoy se puede hablar de un Plan de Reactivación Económica donde la salud está primero, pero sin descuidar el escenario productivo.



“Hoy podemos hablar en Jalisco de un Plan de Reactivación Económica porque los números para nuestro Estado, en cuanto al manejo de esta pandemia ha sido positivos por la responsabilidad que han tenido todos los jaliscienses, es por el esfuerzo que hemos realizado todos y que hoy podemos estar en condiciones que den viabilidad a la idea de una reactivación económica pronto y de manera conjunta, que hablemos de un plan de reactivación no significa, y eso quiero dejarlo muy claro, que tengamos una fecha definida. La fecha que se iniciará una decisión de la mesa, y dependerá del progreso de la pandemia”, puntualizó Garza Marín.



Añadió que durante la reunión se revisó el diagnóstico actual del estado de las cuales se desprende el primer borrador del Plan que contempla el análisis de cinco principales vertientes: “en esta mesa se están planteando grandes temas fruto del esfuerzo y del trabajo del gabinete económico así como de la academia, los órganos de la sociedad civil y organismos empresariales”.



El Plan Jalisco para la Reactivación Económica contempla las siguientes temáticas:

• Equilibrio presupuestal: que incluye el plan de austeridad y la reorientación del gasto público.

• Programas económicos: se refiere a la reapertura gradual de los sectores productivos de Jalisco.

• Detonadores estratégicos: los sectores prioritarios para la reactivación económica.

• Financiamiento: opciones de financiamiento para el desarrollo.

• Sistema de seguimiento y monitoreo: seguimiento puntual de las etapas.



Por su parte el coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, durante la reunión con los integrantes de la mesa ampliada destacó el diseño de un programa para micro y pequeños empresarios que cerraron definitivamente y a quienes se les busca dar condiciones completas para volver a empezar; como extensión al Plan Emergente para la Protección al Empleo y al Ingreso de las Personas por COVID-19.



“Habrá muchas decisiones y definiciones que tendremos que ir tomando sobre la marcha, es importante aclarar que efectivamente no hay todavía ninguna decisión tomada y que la información que se va a generar durante los próximos días darán mucha más luz, sobre el rumbo de las políticas económicas de los programas se acaban de presentar”, señaló.



“Es importante señalar que cualquier decisión a la que se llegue no podrá ser a cualquier costo si es necesitamos seguir manteniendo la disciplina y los protocolos de seguridad sanitaria, debemos seguir trabajando con los apoyos que estamos dando”.



El Secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Juan Partida Morales, mencionó que se trabaja en la reorganización del gasto público al interior del Gobierno Estatal, el cual en breve será enviado al Congreso para su discusión, después de que sea enriquecido con las aportaciones de los miembros de la mesa.



“Desde hace varias semanas se trabaja en el diagnóstico de cuáles son las afectaciones que esta contingencia va a tener sobre las finanzas del estado, se ha platicado con cada una de las coordinaciones y con cada una de las secretarías para entender cómo cambia su realidad a raíz de esta contingencia y como ellos están planteando salir también para reflejar eso en el presupuesto, es clave para que el gobierno pueda seguir operando de manera efectiva y en la medida de lo posible también contribuye a la reactivación económica”.



El 15 de mayo se hará una revisión de la pandemia para determinar la aplicación oportuna del Plan Jalisco para la Reactivación Económica.



En la rueda de prensa también se contó con la presencia del Diputado Esteban Estrada Ramírez. Su homóloga, la Diputada Claudia Murguía Torres será en el enlace permanente del Congreso del Estado en la mesa ampliada, quien en su momento llevará las comunicaciones y necesidades legislativas para hacer posibles las acciones del Plan de Reactivación Económica de Jalisco.



Para saber:



Integrantes de la mesa ampliada del Plan Estratégico de Reactivación Económica de Jalisco:



– Álvarez Esparza Antonio, Secretario de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Jalisco (FROC)

– Barba Mariscal Marco, Representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)

– Cabrera Palos Jacobo, Presidente de la Cámara Agroalimentaria (CAJ)

– Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco

– Chacón Augusto Benavides, representante de la Sociedad Civil, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos

– De Anda García Aldo, Presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac)

– De Anda Molina César, Presidente de Consejo Consultivo para la Innovación Crecimiento y Desarrollo Sostenible (Coincydes)

– Del Río Madrigal Carlos, Presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

– Del Río Ochoa Guillermo, Vicepresidente de Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente A.C. (Index), Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Cadena Productiva de la Electrónica en Jalisco (Cadelec)

– De las Torres Carlos, Director Gral de la Agencia de Entretenimiento

– Errejón Hernández Juan José, fundador de la inmobiliaria Tierra y Armonía

– Esquer Gutiérrez Alberto, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco

– Fernández Castillo Horacio, Presidente del Consejo “Jalisco sin hambre”

– García Hernández Alejandro, Líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana del estado de Jalisco (CROM)

– Garza Marín Mauro, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), actualmente Secretario Técnico y Vocero de la mesa ampliada para el Plan Estratégico de Reactivación Económica de Jalisco

– Guzmán Larralde Alejandro, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico (CCyDE)

– Huerta Peres Juan, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)

– Ibarra Pedroza Enrique, Secretario General de Gobierno de Jalisco

– Landeros Volquarts Miguel Angel, Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce)

– Luna Hugo Vázquez, Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco

– Masayi González Uyeda Rubén, Coordinador de Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)

– Michel López Marcela, Presidenta del Cámara de la Industria Alimenticia Jalisco (CIAJ)

– Mondragón Castañeda Juan Carlos, Presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco (AHJAL)

– Munguía Torres Claudia, Diputada local del PAN, representante del Congreso del Estado de Jalisco

– Orendáin de Obeso Xavier, presidente de Cámara de Comercio (Canaco)

– Padilla Montes Gustavo, Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y representante del Rector General, Ricardo Villanueva Lomelí.

– Partida Morales Juan, Secretario de la Hacienda Pública de Jalisco

– Pérez Gasque Muslera Sofía, Presidenta del Consejo Coordinación de Mujeres Empresarias (CCME)

– Pérez Gollaz Marco Valerio, Secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco

– Pompa Padilla Alfonso, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco

– Ralis Cumplido Germán, Secretario de Turismo Jalisco

– Sánchez Bernal Antonio, Director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA

– Sánchez Proal Ernesto, Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco

– Valencia López Augusto, Director General del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG)

– Vázquez Lira María Elena, representante del Tecnológico de Monterrey, Monterrey (ITESM)

– Vázquez Rubén, Secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Jalisco (CATEM)

– Villaseñor Franco Carlos, Presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco

– Wolstein González Rubio Carlos David, Presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC)

