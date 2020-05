Reportan 104 mil casos, pero de hace 3 semanas

Hace tres semanas, cuando todavía no iniciaba la fase acelerada de contagios, cifras oficiales de la Secretaría de Salud (Ssa) señalaban que en el País había 104 mil 562 casos estimados de Covid-19.



Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó ayer esa cifra, correspondiente a la semana epidemiológica 15, que va del 5 al 11 de abril, pese a que había ofrecido datos hasta la semana 16, con corte al 18 de abril.



El funcionario explicó que los casos estimados corresponden a personas que desarrollan síntomas leves, que no requieren hospitalización; en contraste con los casos graves y hospitalizados, así como las defunciones, que, aseguró, se registran al 100 por ciento.



“Los estimados Covid que no se notifican de manera directa, ya que son casos leves; los demás se registran al 100 por ciento, las defunciones, los hospitalizados, 100 por ciento es todos”, remarcó.



El subsecretario de Salud consideró que, para orientar políticas públicas, no se puede contabilizar cada uno de los casos de una enfermedad ni es efectivo hacerlo.



Para el caso de la CDMX, mostró la proyección de una estimación media de mil 800 personas hospitalizadas en un día en terapia intensiva.



“La realidad está por debajo de la predicción media, quizá aquí estaríamos como en la probabilidad 25 por ciento de lo que se proyectó que ocurriría, es decir, por eso decimos con toda evidencia en la mano que vamos bien”, resaltó el funcionario.

Por Dulce Soto / GRUPO REFORMA