Titular de Profeco descarta haber contagiado a AMLO de covid-19

Luego de que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, revelara que dio positivo a coronavirus, descartó que pueda haber contagiado de covid-19 al presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que ambos participaron en la conferencia matutina del 27 de abril.

“Al Presidente tiene un mes que no estrecho su mano y tengo más de un mes que no estoy a menos de metro y medio de distancia de él, y como no he tenido tos, ni estornudos, entonces no hay forma de que yo haya contagiado al señor Presidente”, aseguró en entrevista para MILENIO Televisión.

El titular de Profeco explicó que existe un protocolo que se sigue en Palacio Nacional, “pareciera que no, porque el Presidente es muy sencillo y tiene un estilo muy cercano, pero nadie nos acercamos a más de metro y medio al señor Presidente y nadie lo está saludando”.

Sheffield Padilla afirmó que todas las personas que tuvieron contacto con el funcionario se están ya realizando la prueba a partir de mañana, “debe ser a los ocho días de cuando yo me hice la prueba para estar seguros de que no la tienen, porque ya hubiera pasado el periodo de encubamiento”.

“No fueron muchas, fueron 16 personas que a lo largo de la semana tuvieron contacto conmigo, que es cuando yo estaba transmitiéndolo y esas 16 personas todas ya se están realizando el examen mañana”, explicó.

Consideró que el contagio se pudo dar durante los operativos que realiza la dependencia, “la semana previa a los síntomas del coronavirus, yo participé en varias verificaciones en la calle, a supermercados, tiendas departamentales, estando activo todo en la Ciudad de México, que es donde se tiene más contagios, pudo ser en cualquiera de esos momentos”.

El titular de la dependencia dijo que podría regresar a laborar presencialmente a partir de la próxima semana, “esperar a que pasen estos días, me dicen que me puedo reincorporar el día 11 de mayo a trabajar, entonces no hay nada que hacer más que guardarse en casa para no contagiar a otros”.

Agregó que continuará trabajando mediante reuniones virtuales con miembros de su equipo y así dar seguimiento a varios aspectos como el tema de los precios ante la contingencia sanitaria.

Información Por Milenio