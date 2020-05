Enrique Alfaro cancela sede para manejo de cuerpos por COVID-19 en el Hospital de Cancerología

Redacción Antena Noticias

– Se respetará solicitud de vecinos de la colonia Miramar, indicó Gobernador

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que no continuarán las obras de adecuación en el Instituto de Cancerología que se había propuesto para recibir cadáveres por COVID-19, en el municipio de Zapopan.

La sede se había anunciado en el estacionamiento del inmueble con el objetivo de estar preparados ante cualquier escenario en la contingencia.

“Lo digo para que no quede duda: no se va hacer la obra de adecuación para poder habilitar este espacio para el manejo de los cuerpos durante la crisis sanitaria, lo vamos a hacer en otro lado para que podemos evitar la atención y preocupación de la gente de estas colonias”, indicó.

“Sin embargo quiero aclarar una cosa, este espacio se iba a habilitar por si se necesitaba, que no se nos olvide eso, hasta ahora no se necesita y espero que no se necesite, era una adecuación temporal que obviamente tendría todas las medidas de protección para que no hubiera ningún riesgo para las personas pero también es muy fácil que con otro tipo de intención se quiera generar, como ya lo expliqué, miedo y preocupación en la gente, vamos a evitar eso”, agregó.

El lugar cumpliría con el propósito de agilizar los trámites administrativos y dar un trato digno a los fallecidos, sin embargo el cancelar la obra es para evitar la preocupación de la gente de la colonia, aseguró Enrique Alfaro.

“Lo vamos a hacer en otro lado, lo vamos a definir en las próximas horas, vamos a estar preparados por si se necesita. Afortunadamente Jalisco está haciendo bien las cosas, vamos saliendo adelante y vamos a lograr que esta emergencia sanitaria la enfrentemos de la mejor manera y podamos salir juntos adelante como estado y como ciudad”, concluyó.

Alfaro Ramírez manifestó que posteriormente se dará a conocer la nueva ubicación.