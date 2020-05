Guardia Nacional evita tragedia tras la muerte de una mujer por coronavirus en Muna, Yucatán

Las amenazas en Muna comenzaron el fin de semana después de que se registrara la muerte de una mujer de 81 años a causa del virus.

En Muna, Yucatán, el rumor de que iban a quemar la casa donde había fallecido una mujer por coronavirus provocó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para evitar una tragedia.

“Fue un reporte que hizo un ciudadano. Esta persona empezó a decir que iba a quemar las casas etc. y los vecinos reportaron. Se alarmaron las personas al escuchar eso”, destacó Miguel Sosa, director de Salud del municipio de Muna.

A través de un mensaje en sus redes, el presidente municipal, Rubén Carrillo Sosa, hizo esta advertencia:

“No amenacen a las personas, hay quien está amenazando que van a quemar casas, señores, cualquiera se puede enfermar, y quemarlo a uno no vas a salvar a nadie. He recibido reportes de vecinos sobre gente que anda gritando eso. Todos tenemos miedo, les pido no cometamos errores que se han cometido en muchos lugares por el pánico”.

Policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, llegaron a muna para evitar posibles desmanes. se vigila el domicilio de la familia donde murió la persona con COVID-19.

El hombre que lanzo las amenazas ya fue ubicado y solo se le hizo una amonestación verbal por parte de la autoridad municipal.

FUENTE: Noticieros Televisa