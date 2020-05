No se modificarán restricciones en Municipios de Jalisco por COVID-19

Redacción Antena Noticias

El Gobierno de Jalisco refuerza las medidas establecidas para la suspensión de actividades no esenciales, el distanciamiento social y el resguardo domiciliario. Por ello la Secretaría General de Gobierno (SGG) rectificó que las intenciones manifestadas por los alcaldes de Magdalena y Encarnación de Díaz respecto a disminuir las restricciones en sus municipios, no se tomarán en cuenta y al igual que todos los municipios de estado, deben ser acatadas las medidas promovidas por el Gobierno Estatal hasta en tanto no exista indicación contraria.



Asimismo, continúan vigentes las medidas de prevención para los establecimientos en los que se lleven a cabo actividades esenciales y que se encuentren en funciones, por lo que deberán de mantener los protocolos de higiene para garantizar la salud tanto su personal como sus usuarios.



Dichas medidas se encuentran señaladas en el Acuerdo expedido por el Secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, mediante el cual se emiten Lineamientos para el cumplimiento de las acciones extraordinarias establecidas para prevenir y contener contagios y decesos por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), con el objetivo para prevenir y contener contagios.



En el acuerdo, que entra en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, establece que las autoridades estatales y municipales, en su respectivo ámbito de atribuciones, deberán intensificar las medidas emitidas por las autoridades sanitarias federales y locales, por lo que la suspensión de actividades no esenciales, el distanciamiento social y resguardo domiciliario deberán ser acatadas hasta en tanto no exista indicación de lo contrario.





Si bien gracias a las medidas que se han implementado en Jalisco, se ha logrado mantener las tasas de contagio y decesos en el estado entre las más bajas del país, eso no implica que las mismas ya no sean necesarias, sino que resulta imprescindible mantener y reforzar las medidas preventivas durante la fase 3, con la intención de transitar más ágilmente a la reapertura de las actividades cotidianas.



En Jalisco, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado, así como a la participación de las autoridades municipales y al esfuerzo de la sociedad, se han logrado mantener las tasas de contagios y decesos más bajas del país.



Se tiene identificado que en la fase 3 de la pandemia, que implica la aparición de brotes activos y su propagación, existe una alta probabilidad de que se presente un incremento en el número de personas afectadas por COVID-19, por lo que resulta imprescindible mantener y reforzar las medidas preventivas de suspensión de actividades no esenciales, distanciamiento social y resguardo domiciliario, incluyendo aquellos municipios del Estado que aún no tengan identificados casos de personas afectadas por el virus.



Para más información sobre el COVID-19 y detalles de esta enfermedad en Jalisco, consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx.