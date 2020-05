Guillermo Ochoa exige a la FMF cuidar la salud de los jugadores por covid-19

En España, Alemania y Estados Unidos, países donde los jugadores de futbol comienzan a regresar a los entrenamientos, se les realizan pruebas de salud a cada uno de los futbolistas, por lo que Guillermo Ochoa espera que el futbol mexicano y el gobierno del país adopten esas mismas medidas cuando vuelvan a las prácticas y cuando regresen a la actividad normal tras la pandemia de coronavirus, pero en caso de que no lo hagan el arquero considera que los jugadores deberán exigir esas medidas.

“De entrada, los clubes buscarán la forma de tener ese distanciamiento. De nada sirve que ahora nos cuidemos y que regresando se descuide lo que se ha ganado.

La Federación junto con el gobierno deben de tener los cuidados adecuados, nos deben realizar las pruebas necesarias antes de cada concentración y cada semana como se hace en España o Alemania porque estamos expuestos y no se vale que nos expongan solamente por regresar a jugar futbol”, dijo en videoconferencia de prensa.

Las palabras de Ochoa

“No importa que hagas o a que te dediques, todo es salud. La Federación no va a dejar pasarlo junto con el gobierno y por supuesto que van a cuidar a los jugadores, espero que lo hagan porque es importante y si no lo hacen será un llamado de nosotros a pedir que lo hagan”.

Memo consideró que cuando regresen a la actividad les costará recuperar el ritmo de juego que ya tenían hasta la fecha 10, así que augura que cuando se dispute la Fecha 11 del Clausura 2020, esta tendrá un nivel similar al de las primeras jornadas después de la pretemporada.

“Se pierde, es lógico y natural, se pierde ritmo, más cuando un jugador de futbol no tiene la cancha por supuesto lo pierde más allá de que estés en una caminadora o bicicleta. No es lo mismo, a la final no tienes un pase de 30 metros, un disparo con fuerza o que te apriete un compañero”, apuntó.

Con Información de Mediotiempo.com