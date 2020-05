Javier Santos desafía a Julio Iglesias, ¡llevará su caso a otra corte!

Javier Santos lleva casi 30 esperando que Julio Iglesias lo reconozca como su hijo biológico, y ahora llevará su caso a la corte de Estrasburgo, Francia, donde la fama del cantante no influya en los veredictos.

Ayer te contamos que el Juzgado Provincial de Valencia, España dictó una sentencia en la que, de nueva cuenta, se aseguraba que Javier Santos no era hijo biológico de Julio Iglesias, de 76 años, a pesar de que en 2019 ya había resultado un veredicto a su favor, con pruebas de ADN que lo confirmaban.

Esta mañana, la madre de Javier, la señora Edite Santos, reveló a un importante medio de comunicación español, que irán al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, para que ahí sí se pueda hacer justicia, pues en el de España nunca encontrarán veredicto a su favor debido a que la fama del cantante influye mucho en la toma de decisiones.

“Esto no me lo esperaba, porque las pruebas de ADN demuestran que mi hijo es hijo de Julio Iglesias, pero los jueces hacen caso omiso a eso y van a la parte del poder, que es Julio Iglesias. El poder es el que manda como siempre“, dijo doña Edite.

Además agregó: “Donde Julio tiene el poder es en España, la anterior vez yo no llegué a ir a Estrasburgo, pero esta vez sí, ahí es internacional. No creo que los jueces de Estrasburgo sean los mismos jueces que de aquí, de España“.

Por otra parte, Javier volvió a utilizar sus redes sociales para expresar su malestar ante la situación: “Primero que nada, gracias por todas vuestras muestras de cariño y apoyo. Han sido muchas y alegra saber que no estoy solo en esta lucha. Dicho esto, aquí́ en casa las cosas están muy bien, mi intención siempre fue demostrar la verdad y esa parte está más que conseguida”.

“Siempre he sabido que el camino sería duro y largo, y no me equivocaba. También sabemos que la justicia a veces no está de nuestra parte, es injusto, pero es así, no siempre se gana, no pasa nada, la victoria será más dulce al final”, agregó.

Recordemos que Javier Santos, de 42, lleva casi 30 años esperando que el cantante lo reconozca como su hijo biológico, sin embargo los veredictos y la justicia no han estado a su favor a pesar de que existen pruebas suficientes para que sea así.

