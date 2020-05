Redacción Antena Noticias

Reciben personas con discapacidad auditiva, apoyo de despensa a través de “Jalisco sin Hambre” como parte del Plan Jalisco COVID-19

Se distribuyeron 200 despensas a igual número de beneficiarios, quienes solicitaron apoyo a través de videollamada atendida por intérprete de Lengua de Señas Mexicana



Dentro del Plan Jalisco COVID-19, en el marco de la Estrategia “Jalisco sin Hambre”, en la que empresarios, Gobierno del Estado, organizaciones civiles y ciudadanos se unen para para hacer frente a la difícil situación que se enfrenta ante la emergencia por el COVID-19, el día de hoy el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco entregó 200 despensas a personas con discapacidad auditiva, quienes fueron atendidos con ayuda de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas por videollamada de Whatsapp.



La entrega se realizó en las instalaciones de la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco, A. C., donde los beneficiarios recibieron su despensa, siguiendo las medidas sanitarias pertinentes y con el apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM).



Uno de los beneficiarios de esta entrega es Eduardo Dagoberto, de 26 años de edad y vecino del municipio de Guadalajara, quien agradeció la ayuda recibida y explicó que esto les da tranquilidad en momentos sumamente difíciles.



“Sé de muchos casos de gente que se quedó sin empleo, que ya no pudo vender ni atender sus propios negocios. Me da muchísimo gusto ver a mis amigos y amigas, muchos conocidos de la comunidad sorda. Nosotros somos una familia, y nos da realmente alegría el saber que no estamos solos en estos momentos”, agregó, con la ayuda de un intérprete de LSM.



El director general del Sistema DIF Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla señaló que luego de implementación del sistema de videollamada, solicitud de apoyos de la población con discapacidad auditiva fue copiosa. “Para ellos, con la situación económica que estamos pasando, las oportunidades laborales disminuyen. Por eso decidimos que fuera de manera inmediata la entrega”, explicó.



El director de Ayuda Humanitaria del DIF estatal, Luis Rodríguez Peña recordó que las tres líneas telefónicas exclusivas para personas con discapacidad auditiva operan las 24 horas, los siete días de la semana. “Esto es importante, porque nos amplía la posibilidad de llegar a un universo de atención más completo, y aquí está la muestra: los primeros 200 paquetes alimentarios o despensas, para igual número de familias”, agregó.



PARA SABER MÁS:



Los números telefónicos para la atención de personas con discapacidad auditiva, a través de videollamada de Whatsapp, son atendidos a través de la Asociación de Intérpretes y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco (SGG):

(33) 21 07 50 55

(33) 12 85 27 70

(33) 11 73 35 85