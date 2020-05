SIAPA continúan los trabajos del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo 2020

Redacción Antena Noticias

Como cada año, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) lleva a cabo trabajos la limpieza y mantenimiento de la infraestructura hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara como parte del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo 2020. Este programa implica acciones en 17 mil 500 bocas de tormenta, 43 pasos a desnivel, 11 sifones, 5 canales pluviales y un arroyo, así como la ampliación del vaso regulador de Ávila Camacho. Estos trabajos iniciaron en el mes de febrero y se prevé concluyan a finales del mes de junio, con una inversión total de casi 124 millones de pesos.



A la fecha, se han intervenido los canales Tchaikovsky, que tiene un volumen de azolve que retirar de 7 mil metros cúbicos; Las Palmas, con mil 300 metros cúbicos; Universidad, con 3 mil 500 metros cúbicos de azolve; Santa Catalina, con 4 mil 500 metros cúbicos; Patria, con 2 mil 565 metros cúbicos; y en el arroyo El Rosario, con 14 mil 360 metros cúbicos de azolve que retirar.



En cuanto a bocas de tormenta se han intervenido nueve mil 208 y retirado 13,434.75 metros cúbicos de azolve en los sectores Hidalgo, Juárez, Libertad y Reforma.



La inversión en los trabajos de desazolve de canales, bocas de tormenta, pasos a desnivel es de casi 74 millones de pesos.



Otra de las acciones importantes para la mitigación de inundaciones en zonas de riesgo es la ampliación del vaso regulador Ávila Camacho en el que se harán excavaciones para conseguir ampliar la capacidad de retención de agua pluvial de 72,000 metros cúbicos hasta los 168,525 metros cúbicos. La inversión para esta obra es de 50 millones de pesos.



Las colonias que se beneficiarán con la obra son: Jardines del Country, Fábrica de Atemajac, Fidel Velázquez y Santa Elena Alcalde del municipio de Guadalajara, y Lagos del Country, Lomas de Atemajac y Atemajac del Valle del municipio de Zapopan, Jalisco; con una población estimada a beneficiar de 30 mil habitantes.



Siapa hace las siguientes recomendaciones a la población:

● Mantener limpio el frente de su casa, barriendo y recogiendo la basura, ya que con esta acción se evita que se tapen las coladeras.

● Cuando se laven los trastes, separar los residuos sólidos y depositarlos en la basura para evitar que se tapen las tuberías.

● No tirar basura, ni residuos grasos a las alcantarillas, con esta acción se logrará que no se tapen y no se obstruya el flujo de agua.



En el caso de que hubiera algún reporte, se pone a disposición el número de SIAPATEL 3668-2482 con 20 líneas abiertas, así como las redes sociales oficiales, Facebook: Siapagdl y Twitter: @siapagdl.