‘Chivas se va a reinventar’; Amaury Vergara da mensaje por los 114 años del Rebaño

El mandamás de Guadalajara prometió quedarse muchos años y darle alegrías a la afición rojiblanca muy pronto.

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara mandó un mensaje a los seguidores en el aniversario 114 de la institución, en donde prometió reinventar al club, durar muchos años y además forjar el futuro del equipo.

Mediante un video publicado en redes sociales, Vergara Zatarain recordó a su padre, Jorge Vergara e incluyó a más dirigentes en el mensaje de cumpleaños a Chivas.

“Son 114 años de historia, somos más de 40 millones de aficionados en México y en el mundo, más de 12 títulos que se han ganado a base del esfuerzo, sacrificio, sudor de puros mexicanos”, dijo Vergara Zatarain.”Chivas es el equipo más relevante de México. Mi padre (Jorge Vergara, QEPD) le dedicó 15 años de su vida a este gran equipo y yo le dedicaré tantos más se puedan y sean necesarios.

Eso es una promesa.Agradeció el apoyo de los seguidores y aseguró que no descansarán hasta que los aficionados se sientan orgullosos del equipo.

“Estamos trabajando para reinventarnos y construir el futuro de este gran equipo. No vamos a descansar hasta que cada una de las personas que pertenecen a la Nación Chivas se sientan plenas y orgullosas de su equipo.

No solamente por lo que hacemos en la cancha, sino también por lo que hacemos fuera de ella, somos Chivas”, culminó el mensaje de Vergara.También hubo otros jefes de departamento en este mensaje como el director deportivo, Ricardo Peláez, la director deportivo de Chivas Femenil, Nelly Simón, Jaime Figueroa, jefe de los servicios médicos y Marcelo Michel Leaño, director de futbol de Chivas.”Chivas es el semillero de México, no hay, no existe una institución que crea y apueste tanto por los mexicanos como el Club Deportivo Guadalajara”, remató Michel Leaño.

Por mediotiempo.com