Compra Morena casa a socio de Bartlett

El inmueble de la Colonia Roma que Andrés Manuel López Obrador utilizó como casa de campaña durante su tercer intento de llegar a la Presidencia de la República fue adquirida por Morena a un socio de Manuel Bartlett, señala una investigación publicada en el diario The Washington Post.



La casona de la calle Chihuahua fue propiedad de la empresa Top Real Estate Company hasta 2020, cuando la vendió al partido para establecer ahí un museo sobre la llamada cuarta transformación.



La investigación del periodista Carlos Loret de Mola indica que el socio mayoritario de la empresa, con un 60 por ciento de las acciones, es José de Jesús Hernández Torres, quien ha sido colaborador cercano de Bartlett desde hace 49 años

El empresario también es socio del hijo del hoy director de la CFE, León Manuel Bartlett, recientemente involucrado en un escándalo por la venta al IMSS de respiradores para pacientes con Covid-19 a sobreprecio.

Ambos fundaron la empresa hotelera Xibalba Resorts en Cancún, según información del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el 12 de enero de 2010.



Hernández Torres ha ocupado cargos cercanos a Bartlett en el Gobierno federal y en Puebla, en donde éste último fue Gobernador.

En 1971, cuando Bartlett fue director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, el empresario fue su asesor, también lo fue diez años después, cuando el hoy morenista se convirtió en Secretario General del PRI.



Mientras el ex priista fue Secretario de Gobernación, entre 1982 y 1988, Hernández Torres fue designado Director General de Radio, Televisión y Cinematografía, y al final del sexenio, cuando Bartlett perdió la candidatura presidencial del PRI ante Carlos Salinas de Gortari y fue designado Secretario de Educación Pública, el empresario ocupó la Oficialía Mayor de la dependencia.



En 1922, el hoy director de la CFE compitió por la gubernatura de Puebla bajo las siglas del PRI, y su socio lo acompañó como encargado de Imagen y Difusión de campaña. Ya como Gobernador, fue el director del exclusivo distrito financiero, comercial y residencial conocido como Angelópolis y en los años de Bartlett como senador, entre 2000 y 2006, Hernández Torres fue su asesor en materia de radio, televisión y cinematografía.



Según The Washington Post, la casa comenzó a ser rentada por Morena en septiembre de 2017 por 130 mil pesos mensuales, y cuatro meses después, el contrato fue renovado y el precio ajustado a 138 mil pesos.



Finalmente, cuando López Obrador movió sus oficinas a Palacio Nacional, la casona fue utilizada como oficina por la ex presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien anunció que buscarían comprar la propiedad.



El 13 de enero de 2020, Morena acordó la compra de la casa y dos meses después, la ex dirigente anunció que ya estaban en proceso de escrituración para convertirla en una galería para conmemorar a la cuarta transformación.

Con información de Martha Martínez / Grupo Reforma