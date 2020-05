Asesinan con violencia a tres niños en el Edomex durante confinamiento

En el primer trimestre del 2020, los homicidios dolosos y feminicidios de menores de edad en el Estado de México se incrementaron 37% respecto al año pasado

Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, tres menores de edad han sido asesinados con violencia en el Estado de México (Edomex).

Nicolás Montiel Ramírez, de 13 años de edad, vendía globos en tianguis y mercados, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, con la venta, cada fin de semana, aportaba unos 200 pesos a la economía familiar. También estudiaba el segundo grado en la escuela secundaria Juan Escutia.

El día sábado 2 de mayo a las 8 de la noche, desapareció mi hijo Nicolás y nos movimos a buscarlo y la respuesta fue esta: asesinaron a mi niño. Él iba aquí cerca, dos calles a ver a su abuelita. De Aquí hacia arriba vive mi mamá a dos calles, fue en la parte que desapareció, ya no supimos más nada”, afirmó Rebeca Ramírez Flores, madre de menor asesinado en Ecatepec, Edomex.

Nicolás vivía con su familia, que se dedica a la venta de globos, en Ciudad Cuauhtémoc, una de las colonias más inseguras y violentas de Ecatepec.

Su papá le compró uno tenis y fue a presumírselos a su abuelita, pero cuando marque nunca había llegado. Mi niño no se merecía esto, mi niño era un niño muy amable, muy amoroso, muy trabajador. No se me hace justo de la forma en que le arrancaron todo”, reiteró la madre.

El mismo 2 de mayo, la familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México, dos días después, sus vecinos encontraron el cuerpo tirado en una zanja, que usan como tiradero de basura, a unos 300 metros de su casa.

Yo siento que ya alguien lo tenía en la mira. Para mí es una burla que me hayan dejado su cuerpo cerca, alguien sabía que él era de aquí”, dijo Rebeca.

La familia tuvo problemas para identificar el cuerpo de Nicolás por el grado de violencia que aplicaron para asesinarlo. Además de que le robaron sus tenis nuevos, color azul marino y el teléfono celular.

Después del asesinato de Nicolás, la vida en esta colonia, sigue igual. Las calles sin alumbrado público y sin que la policía municipal o estatal realicen patrullajes.

Yo sí exijo más seguridad y más luz, que hagan algo con ese hoyo, no sé. Por qué no hacer algo recreativo algo para bien en esta colonia.Ya no se puede salir, nosotras tenemos miedo”, reiteró María Fernanda Montiel, hermana de Nicolás.

En el primer trimestre del 2020, los homicidios dolosos y feminicidios de menores de edad en el Estado de México se incrementaron 37% respecto al año pasado. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de enero a marzo asesinaron a 25 hombres y 12 mujeres menores de edad. Falta registrar abril y lo que va de mayo.

En el municipio mexiquense de Tecámac, el pasado 3 de mayo, se encontró dentro de una maleta, el cuerpo de un menor con signos de tortura, envuelto en plástico, atado de pies y manos, sobre la carretera federal, a la altura del poblado los Reyes Acozac. Ese mismo día se localizó el cuerpo sin vida de un niño, de entre 6 y 8 años de edad, con graves signos de violencia, en un paraje del municipio de Calimaya, la activista Frida Guerrera busca a los familiares del niño porque se desconoce su identidad.

Como característica principal estamos manejando el niño del suéter rojo, ya que tenía puesta una sudadera roja, con un dibujo del rayo McQueen de la película Cars, sus orejitas son demasiado grandes, es un pequeñito delgadito, maltratado, porque finalmente fue asesinado. Ayúdanos a dar con quien era este pequeño y también nuevamente ayúdanos a hacer posible la justicia para él”, concluyó Frida.

