“Difícilmente tengo para comer”, y vivo al día porque nunca robé un centavo, asegura Vicente Fox

Vicente Fox Quesada, expresidente de México, dijo que vive al día y que “difícilmente tiene para comer”, pues aseguró que él no ha robado dinero a nadie.

El exmandatario fue cuestionado durante una entrevista con CNN, donde se expusieron dudas sobre su honestidad durante su Gobierno (2000-2006).



“Dicen sus opositores que usted salió 3 veces más rico que cuando entró a la Presidencia”, comentó el periodista Camilo Egaña.

Ante el cuestionamiento, Fox afirmó que no es corrupto y que nunca ha cometido algún tipo de robo. Añadió que ha construido su patrimonio con trabajo y con la herencia que le dejó su padre.



“Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos”, expuso.

En la entrevista para CNN, Fox Quesada precisó que no cuenta con ningún tipo de riqueza ni dinero escondido y que todo lo que ha generado lo ha puesto en sus fundaciones. Agregó que cualquiera que busque no encontrará nada al respecto de un enriquecimiento ilícito.



“Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox”, sostuvo.

Detalló que las ganancias de las conferencias que ha dado, y por las que ha cobrado hasta 200 mil dólares “como ahora gana Barack Obama o Bill Clinton”, las ha destinado “para la gente que lo necesita”.

Además, Vicente Fox dijo al diario que es “el mejor Presidente que ha tenido México, porque ahí están los hechos y los logros concretos: se redujo la pobreza, con un crecimiento económico moderado”.

Sobre la actual situación mundial por el coronavirus, dijo que cerró sus tres fundaciones -Centro Fox, Vamos México y Crisma- como una medida de prevención para evitar contagios de la enfermedad.



Por otro lado, criticó la respuesta del Gobierno actual, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, a la pandemia de COVID-19 y señaló que no confía en la información oficial que se ha brindado.

Dijo que no considera que el Presidente se esté enfocando en la emergencia sanitaria y que le parece incorrecta la manera en la que López Obrador se ha dirigido a los medios de comunicación.



“Durante mi sexenio se respetaba profundamente la libertad de expresión. Fue el primer Gobierno que no censuró. Los periodistas opinaban, criticaban lo que tenían que criticar. A veces correctamente, a veces no. Pero tenían toda libertad. Ahora se les regaña o se les castiga”, finalizó.

