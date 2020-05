Frida Sofía reta a Alejandra Guzmán a ir al psiquiatra y hacerse un antidoping

Luego de que Beatriz Pasquel desmintiera a ‘La Guzmán’, Frida Sofía le pide a su mamá que vayan al psiquiatra y que se hagan un antidoping para ver quién está más dañada. El drama entre Alejandra Guzmán, de 52 años, y su hija Frida Sofía, de 28, no termina.

Después de que la semana pasada, la joven negara que su famosa madre la mantenía y que, lejos de eso, recordaba cómo la drogaba con el humo de sus cigarros de mariguana a los 5 años, la rockera le respondió con un video en sus redes, asegurando que Frida necesitaba ayuda psicológica, porque incluso había agredido a su padre, el empresario Pablo Moctezuma, situación que fue desmentida por la esposa de éste, Beatriz Pasquel.

Hablamos nuevamente con Frida al respecto, y nos comentó:

-Después de que tu mamá aseguró que golpeaste a tu padre, Pablo Moctezuma, y su pareja, la misma esposa de tu papá lo desmintió… “Y se lo agradezco en el alma a Beatriz (Pasquel), porque eso no es cierto; lo único que mi madre hizo con sus declaraciones es evidenciar quién es la mentirosa.

A qué grado miente, al decir que le levanté la mano a mi padre, yo jamás golpearía a mis padres; con ellalo hice para defenderme, porque desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada”.

-¿Entonces con ella sí has llegado a los golpes? “Sí, para quitármela de encima, y tengo pruebas de todo lo que hablo; pero eso lo sacaré en mi libro, quiero narrar todo lo que he vivido y sufrido al lado de Alejandra Guzmán. Pero el tiempo pondrá todo en su lugar y yo soy fiel creyente de la ley divina, aunque este tema ya es demasiado tóxico”.

-¿Por qué crees que dijo que golpeaste a tu papá? “Creo que jamás se esperó que salieran a desmentirla, pero ya no sé ni qué piensa, ya no la conozco, literal. Todo esto comenzó nuevamente porque ella dijo en un chat de WhatsApp que me mantenía, y lo que hice fue desmentirla. A mí no me interesa su dinero, nadie quiere su herencia; me ha restregado tanto lo que me ha dado… mejor me hubiera dicho que era un préstamo y feliz de la vida se lo pago. De niña yo lo único que quería era jugar con mi mamá”. –

¿Consideras que el público te ha juzgado muy fríamente? “Lo que pasa es que es muy fácil vivir en una mentira y que todo mundo te la aplauda; aclaro, yo no quiero que odien a Alejandra Guzmán, quiero que también escuchen mi verdad, lo que he vivido, pero todo lo que digo lo interpretan como ataque a ella”.

-Tu mamá dice que necesitas de ayuda psicológica… “Claro, ella siempre sale con que estoy mal y que necesito terapias, y por si no lo recuerda, las tomo desde hace años; de hecho, le propongo que vaya conmigo al psiquiatra, a ver quién está más dañada, y porqué soy así; si dice que estoy superenferma mental, debe haber una razón, ¿no?”

¿Por qué lo dices? “No sé si no se acuerde, pero cuando yo era niña me partía la mad$% todo el día; a veces estaba hasta la mad$%, que ni se acordaba al otro día. La adicción es bien cul$%&, neta, pobrecita, porque recuerdo que se despertaba sin una pu$% idea de qué había pasado (rompe en llanto); me duele recordarlo”.

-También asegura que lo único que no ha hecho en su vida, es mentir… “¡Por Dios!, ¿quién no ha mentido en su vida? Lo que pasa es que se le mete la actriz y es impresionante, pero ya no quiero nada de ella, ni su apellido, ni su dinero, lo único que hace es decir que me dio y todo tiene que ver con dinero; mejor hubiera estado fregón que me hubiera dado un poquito “La adicción es bien cul$%&, neta, pobrecita; recuerdo que se despertaba sin una pu$% idea de qué había pasado y me duele recordarlo”. de amor. Juró por Dios que es falso que haya tenido algo que ver alguno de mis exnovios, pero que lo jure por mi vida, que me muera yo si es que no se acostó con mi ex, a ver si es cierto”.

¿Hablaste con tu papá después de estas declaraciones que dio tu mamá? “Con él hablo a diario, al igual que con mis hermanos, pero de eso no me dijo nada; hablamos de otras cosas, para que vean que sí tengo relaciones sanas y estables. Por eso te digo, me encantaría ir a una evaluación psiquiátrica con ella, ahora mismo, ¡por favor!, ahí saldrá todo a flote. También le propongo que ambas nos hagamos un antidoping, a ver a quién internan”.



-Muchos dicen que por qué sólo hablas de tu mamá y no de tu papá; ¿a él cómo lo recuerdas en tu infancia?

“Nunca lo vi en mal estado, ni ebrio o agresivo. Recuerdo que sí trataba de acercarse a mí, pero nunca lo hizo, porque le fue bastante difícil ir contra la famosa Alejandra Guzmán. Él no tenía autoridad sobre mí, pues mi madre me registró con sus apellidos, soy Frida Guzmán Pinal, y aquí en Estados Unidos eso es un delito, se hubiera metido en un problema y no estaría libre. No me puso Moctezuma, porque mi papá le decía que me iba a llevar con él, al verla con sus adicciones”.



-¿Qué opinas de las declaraciones que dio tu abuelo Enrique Guzmán, sobre ti? “Mira, yo no le he querido faltar al respeto, siempre ha estado así de loquito, pero que no se le olvide que está hablando de su nieta, de una mujer, especialmente hoy en día de cómo nos tratan (a las mujeres), que venga con su machismo asqueroso, pervertido y morboso, a hablar de si yo tengo vello púbico o no, él que chin$%&#$ sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso… no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba”.



-Pero… ¿con él siempre has llevado una buena relación, ¿no? “En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y al decir que me apoyó, aclaro que no fue económicamente, sino con la prensa; además, es mentira que el cigarro que traigo en la boca es de chocolate, era uno real”.

-¿Qué le molestó? “Cuando publiqué la conversación que tuve con él, se enojó mucho, pero el que nada debe nada teme; yo sólo platico mi verdad, por salud mental”.

-¿Has hablado con tu abuelita Silvia Pinal, después de que se cayó en su casa? “No he tenido oportunidad, pero leí lo de su hijo Luis Enrique, ése sí es un mantenido, siempre drogándose con mi mamá, en mi cara. Ahora que salió que corrió a la señora que ayudaba a mi abuela, me recordó mucho el comportamiento de mi mamá, ellos siempre han tratado mal a sus empleados”.

-¿Tu mamá también trató mal a algunos de sus empleados? “Recuerdo que de niña yo me llevaba mucho con las hijas de una cocinera que teníamos y a mi madre eso no le gustaba; por eso estoy segura de que varios de los exempleados de mi mamá hablarán tarde o temprano de cómo vivieron la etapa de mi niñez y de cómo me trataba mi madre cuando yo era niña, para que vean que yo no miento; tarde o temprano sale toda la verdad”, concluyó.

Con Información de TV Notas