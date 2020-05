Anuncia Enrique Alfaro que el lunes 18 de mayo arranca la Fase 0 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica

-Aclara el mandatario que la Fase 0 no es un regreso a la normalidad, sino un paso para la preparación de protocolos para las siguientes etapas

– La fase 0 durará por lo menos 15 días. Su temporalidad estará sujeta a la evolución de la pandemia en Jalisco

-El uso de protocolos sanitarios y de operación, de medidas preventivas como gel antibacterial y cubrebocas se mantienen como obligatorios y condicionantes para estar en vía pública o en comercios que podrán comenzar a operar en el 50 por ciento de su capacidad

– No podrán regresar a la actividad económica las personas que estén en algún grupo de riesgo (personas de la tercera edad, con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres embarazadas)



El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció esta tarde que el lunes 18 de mayo arrancará la Fase 0 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica, que permitirá el regreso gradual de algunas actividades económicas y es el primer paso para la preparación de protocolos para las siguientes fases del plan.



Alfaro Ramírez aclaró que el arranque de la Fase 0, la cual tendrá una duración de por lo menos 15 días, no significa regresar a la normalidad en la vida social y en las actividades de todos los sectores productivos, ya que un incremento en la movilidad o flujo de personas en la ciudad con desorden podría disparar el patrón epidemiológico y retrasar el Plan de Reactivación.



“No estamos en una prueba superada”, aclaró el mandatario estatal, quien agregó que el Plan se puede implementar ya que Jalisco está al día de hoy en el lugar 29 a nivel nacional en contagios activos por tasa de 100 mil habitantes, y a la fecha tiene un 10% de ocupación de camas en su infraestructura hospitalaria.



“Quiero explicarles qué implica la Fase 0. Primero, para las industrias que no habían sido consideradas como esenciales y que estén ligadas a cadenas de suministro, podrán iniciar la implementación de esta fase, una vez que cuenten con los protocolos establecidos y podrán operar a un 50 por ciento de su capacidad, es decir, las industrias esenciales siguen trabajando, las que estaban catalogadas como no esenciales, que forman parte de cadenas de suministros, van a poder iniciar operación al 50 por ciento de su capacidad, vamos a establecer los protocolos específicos”, detalló el mandatario.



Agregó que para “el comercio, lo que vamos a hacer es que quienes manejan productos permitidos en establecimientos esenciales, es decir, si se tenía permitido que hubiera supermercados, ferreterías, tiendas de conveniencia de las grandes, pues lo que vamos a hacer es que lo que ahí se vendía, se pueda vender también en las pequeñas unidades de producción, en los barrios o en las colonias de Guadalajara y del Estado”.



Como parte de la Fase 0 inician sus protocolos de reapertura los comercios que no generen aglomeración de personas, tales como agencias de autos, moticicletas, bicicletas, mueblerías, electrodomésticos y los comercios electrónicos o de venta a domicilio.

Una condicionante para el comercio en la Fase 0 y que se verificará constantemente, es el cumplimiento de la restricción de densidad permitida de una persona como cliente, por cada 7 metros cuadrados.



“Necesitamos entender que la Fase 0 es una etapa de transición, que es una etapa de regreso gradual a la actividad económica y si el comportamiento del virus y de la pandemia no lo exigieran, como ya lo expliqué, podríamos tomar una decisión de regresar a las medidas de aislamiento social y retrasar todo lo previsto en este plan”, afirmó Alfaro Ramírez.



¿Qué es y cómo funciona la Fase 0 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica?

En la Fase 0 se definieron las actividades económicas por sector que iniciarán su proceso de apertura gradual mediante la implementación de los protocolos de salubridad establecidos

Se determinan los parámetros para medir la evolución de la situación sanitaria a través de:

1) Suficiencia de capacidad hospitalaria

2) Monitoreo del ritmo de contagios

3) Comportamiento de la movilidad intraurbana e interregional.

No podrán regresar a la actividad económica las personas que estén en algún grupo de riesgo (personas de la tercera edad, con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres embarazadas). Por ello, las empresas tendrán que generar las condiciones para garantizar que se cumpla esta definición.

las personas que estén en algún grupo de riesgo (personas de la tercera edad, con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres embarazadas). Por ello, las empresas tendrán que generar las condiciones para garantizar que se cumpla esta definición. Las medidas de aislamiento social y el uso de cubrebocas, gel antibacterial y distanciamiento siguen vigentes.

Las empresas en operación deberán implementar un protocolo de aplicación de pruebas periódicas y de evaluación permanente de la salud de sus trabajadores, en coordinación con las autoridades sanitarias (más de 100 trabajadores 2 personas cada 15 días y menos de 100 en coordinación con Radar Jalisco).

Las empresas deberán garantizar flexibilidad en los horarios para apoyar a madres y padres con hijos en edad escolar. También para escalonar horarios laborales de los trabajadores que utilizan transporte público.

Habrá mecanismos de inspección por parte de autoridades estatales y municipales.

Servicios:

Actividades de desarrollo de software y aplicaciones, investigación y desarrollo, agencias de mercadotecnia y publicidad, contabilidad y asesoría fiscal.

Servicios técnicos que no generen concentración de personas: talleres de artesanías, costura, carpintería, herrería, aluminio, vidrio y computadoras.

Servicios personales como plomería, electricidad, reparación de enseres domésticos y jardinería.

Salones de belleza y estéticas solo con cita. Aquí se incluyen barberías y lugares de manicure y pedicure.

Aquí se incluyen barberías y lugares de manicure y pedicure. Reapertura de guarderías públicas y privadas bajo vigilancia especial y siguiendo los protocolos de la Secretaría de Salud.

Industria:

Las industrias que no habían sido consideradas como “Esenciales” y que estén ligadas a cadenas de suministro podrán iniciar la implementación de la Fase 0. Una vez que cuenten con los protocolos establecidos, podrán operar hasta el 50% de su capacidad.

Los ritmos de reapertura se irán definiendo conforme se demuestre que no existen casos positivos entre sus colaboradores y colaboradoras.

En la medida de las posibilidades de las empresas o de sus organismos empresariales, se establecen módulos supervisados por las autoridades sanitarias del Estado, para la realización de pruebas que apoyen el monitoreo de posibles casos, así como su aislamiento.

Comercio:

Los comercios que manejan productos permitidos en establecimientos esenciales (supermercados, ferreterías o tiendas de conveniencia) , tales como pinturas, material eléctrico, componentes electrónicos, librerías, enseres domésticos, artículos deportivos, telas, mercerías, entre otros, así como los comercios que no generen aglomeración de personas tales como agencias de autos, motocicletas y bicicletas; mueblerías, electrodomésticos, y los comercios electrónicos o de venta a domicilio, podrán iniciar la implementación de los protocolos para su apertura.

, tales como pinturas, material eléctrico, componentes electrónicos, librerías, enseres domésticos, artículos deportivos, telas, mercerías, entre otros, así como los comercios que no generen aglomeración de personas tales como agencias de autos, motocicletas y bicicletas; mueblerías, electrodomésticos, y los comercios electrónicos o de venta a domicilio, podrán iniciar la implementación de los protocolos para su apertura. En la Fase 0, el sector comercio deberá cumplir estrictamente con una restricción de densidad permitida de 1 persona por cada 7 metros cuadrados.

No podrán iniciar la implementación de protocolos en esta Fase los comercios que por las características de su operación generan aglomeración tales como las plazas comerciales, centros y corredores comerciales de ropa, calzado, tecnología y accesorios, entre otros. Solo se permitirá la venta por catálogo y comercio electrónico.

podrán iniciar la implementación de protocolos en esta Fase los comercios que por las características de su operación generan aglomeración tales como las entre otros. Solo se permitirá la venta por catálogo y comercio electrónico. Las empresas que se dediquen a actividades comerciales podrán abrir solo si cumplen las medidas de distanciamiento, protocolos sanitarios y acceso restringido al piso de venta a una persona por cada 7 metros cuadrados, con límite máximo de 50 personas simultáneamente.

Fase 0- Actividades Públicas:



Las restricciones y las actividades públicas que se reanudan durante la fase 0:

Se mantiene el distanciamiento social y uso de cubrebocas obligatorio en espacios públicos.

Parques y unidades deportivas permanecerán cerrados.

Se permitirá la apertura de iglesias sólo para visitas individuales. No se podrán realizar misas, cultos o celebraciones de la palabra.

No se podrán realizar misas, cultos o celebraciones de la palabra. Se mantienen suspendidos eventos públicos con más de 50 personas y festividades patronales.

Permanecerán cerradas escuelas de todos los niveles académicos.

El Gobierno de Jalisco adecuará sus labores y medidas de sanidad en áreas de atención al público como: Registro Público de la Propiedad Archivo de Asuntos Públicos Recaudadoras Instituto de Pensiones del Estado



¿Cuáles son las restricciones para servicios y actividades durante la fase 0?

Se mantienen cerrados gimnasios, spas, clubes recreativos y deportivos.

Permanecen cerrados bares, cantinas y antros.

Continúan suspendidos salones de eventos, casinos, centros recreativos, balnearios e industrias de entretenimiento, como el cine.

Actividades esenciales como bancos, telecomunicaciones, agua, luz y gas deberán utilizar su máxima capacidad de atención y evitar aglomeraciones.

Los restaurantes y cafeterías trabajarán al 50% de su capacidad.

Los hoteles y moteles operarán manteniendo cerradas las áreas comunes.

Criterios de salud y condicionantes para la apertura:

Realizar pruebas para vigilancia y para búsqueda activa. Capacidad de detección y aislamiento de casos nuevos. A partir de la vigilancia que las empresas nos ayuden a hacer se podrá detectar y controlar la propagación del virus, combinado con el rastreo de contactos y las posibilidades de aislar a las personas en caso de mayor propagación de infecciones.