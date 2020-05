Así responde Bárbara de Regil a quienes se burlaron de su receta

La actriz Bárbara de Regil subió a sus redes sociales un video en el que compartió la receta de unas galletas que aparentemente no contenían carbohidratos, por lo que fue objeto de críticas por parte de sus seguidores.



El motivo de las burlas fue que incluyó plátanos entre los ingredientes de la receta “sin carbohidratos” que puso en circulación por medio de una publicación en las redes de Latinus.



“Hoy les voy a enseñar a hacer un postre sano. Por aquello de la ansiedad, les voy a enseñar a hacer unas galletas sin nada de carbohidratos”, expresó.

Ante las críticas, la propia Bárbara respondió argumentando que lo que quiso decir es que su receta no incluía ni harina, ni azúcares.



“Las frutas son un carbohidrato, el plátano es un carbohidrato. La gente entiende a qué tipo de carbohidrato me refería cuando dije ‘galletas sin carbohidratos’, sin harina y azúcar. Pero obviamente el que se fija en el punto negro, se fija. Hay que dejarlos ir”, expresó en una historia de su cuenta de Instagram.

En otra de las preguntas que le hicieron sus seguidores siguió hablando del tema.

“Hay gente que está buscando en qué momento uno hace algo mal para atacar. Hay que relajarnos y justo en esta cuarentena te invito a que te relajes”, dijo.

“Si así me agarran a palazos a mí por algo tan estúpido, ¿cómo agarrarán a palazos a su familia? Me impacta y me preocupa. ¿Cómo serán en sus relaciones?”, concluyó.