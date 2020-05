Sólo en 44 de los 125 municipios de Jalisco hay casos confirmados de COVID-19

-A la fecha se reportan como ‘casos activos’ a 234 personas en 24 municipios.

-Hoy se notifican veinte contagios nuevos y cinco defunciones en plataforma federal.

Sólo en 44 de los 125 municipios que existen en Jalisco hay casos confirmados de COVID-19 a más de dos meses del primer caso reportado en México (28 de febrero). La entidad presume aún un número menor, pues sólo 24 municipios notifican ‘casos activos’ (caso activo es aquel que inició su padecimiento en los últimos 14 días).



En cuanto a personas, se mantiene el registro de 91 pacientes recuperados y 234 casos activos.



Este viernes, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) notificó veinte casos nuevos de COVID-19, para acumular 767 casos confirmados en todo el Estado, mismos que están registrados en la plataforma Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).



Adicionalmente, la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha reportado 244 personas positivas al SAR-CoV-2 (13 casos nuevos hoy), las cuales fueron detectadas por los laboratorios del Hospital Civil de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). A su vez, el laboratorio privado ha identificado 67 casos confirmados (un caso nuevo hoy).



Cabe recordar que los laboratorios de la UdeG y el laboratorio privado tienen aval del Instituto de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológicos (InDRE) para realizar la prueba PCR que detecta al nuevo coronavirus; no obstante, sus resultados no son tomados en cuenta por el gobierno federal, que los clasifica como casos de “Vigilancia Comunitaria” y por tanto no se publican en la plataforma del SINAVE.



Por otra parte, se notificaron cinco fallecimientos, con lo que se llega a 69 defunciones por la infección del SAR-CoV-2 en 19 municipios de todo el estado.



Se reportó la defunción de un hombre de 74 años de edad, residente de Puerto Vallarta, con antecedente de hipertensión, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y enfermedad renal crónica, quien inició con sintomatología el 07 de mayo, por lo que ingresó al Hospital General de Zona 42 del IMSS en Puerto Vallarta, donde falleció el 14 de mayo.



El segundo deceso reportado fue el de un varón de 70 años de edad, residente del municipio de Zapopan, con antecedentes de diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y esquizofrenia. El paciente comenzó con síntomas respiratorios el 21 de abril pasado, por los cuales ingresó el 26 de abril al Hospital General de Occidente en Zapopan, donde falleció el día 28 del mismo mes.



También se notificó la muerte de una mujer de 54 años de edad, residente del municipio de Guadalajara, con antecedentes hipertensión y diabetes. Ella inició con afecciones respiratorias el 04 de mayo, fue ingresada al Hospital General Regional 110 del IMSS en Guadalajara el 12 de mayo donde murió el día 14.



La cuarta notificación de fallecimiento corresponde a un hombre de 47 años de edad, con residencia en El Salto, con antecedentes de obesidad, hipertensión, tabaquismo y asma. El paciente inició el 05 de mayo con sintomatología sospechosa de COVID-19 por la que fue ingresado al Hospital General de Occidente en Zapopan, donde falleció el día 14 de este mes.



Además se reportó la defunción de una mujer de 88 años de edad, residente del estado de Nayarit, con antecedente de hipertensión y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Ella inició con problemas respiratorios el 18 de abril pasado e ingresó el día 18 del mismo mes al Hospital General Regional 89 del IMSS en Guadalajara y fue trasladada el 06 de mayo al Hospital General Regional 110 del IMSS en la misma ciudad, donde finalmente falleció el 14 mayo.



Las 69 defunciones reportadas para Jalisco, por municipio de residencia, corresponden a Guadalajara (22), Zapopan (5), Tomatlán (3), El Grullo (1), Tonalá (5), Acatic (1), Puerto Vallarta (12), Tequila (1), Tecolotlán (1), Tlajomulco (3), Ocotlán (3), Colotlán (1), La Barca (2), Zapotlán del Rey (1), San Julián (1), Tlaquepaque (1), El Salto (3), Tepatitlan (1) y Poncitlán (1); así como una residente de Nayarit, atendida en Zapopan.





MUNICIPIOS

En la plataforma federal, el municipio de Guadalajara encabeza la lista con 219 casos confirmados (28.6 por ciento); seguido de Puerto Vallarta con 127 contagios confirmados (16.6 por ciento); Zapopan ocupa el tercer sitio con 109 casos (14.2 por ciento); Tonalá ocupa el cuarto sitio con 62 casos (8.1 por ciento); seguido de Tlaquepaque con 42 casos (5.5 por ciento), Ocotlán con 33 casos (4.3 por ciento), Tlajomulco de Zúñiga con 26 casos (3.4 por ciento), San Juan de los Lagos con 17 casos (2.2 por ciento); El Salto con quince casos (2.0 por ciento); Ameca, Cuautla, Zapotlanejo y Poncitlán con diez casos respectivamente (1.3 por ciento); Tomatlán, Colotlán y La Barca con seis casos respectivamente (0.8 por ciento); así como Tequila, Tizapán el Alto y Jamay con cinco contagios cada uno (0.7 por ciento). El resto de los municipios tiene menos de cinco casos (ver tabla anexa).



El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado 7,103 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 738 casos sospechosos.



Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 11,389 casos hasta el día de hoy.





HOSPITALIZADOS

El 69 por ciento de los 767 casos confirmados en plataforma federal se han manejado con aislamientoen su domicilio por presentar síntomas leves; mientras que 31 por ciento han requerido ser hospitalizados. Seis de cada diez personas con la enfermedad son varones. Los grupos de edad más afectados son: el de 65 años y más con 14 por ciento, de 30 a 34 años con 12 por ciento y de 40 a 44 años con 11 por ciento.



De estos 767 casos confirmados, 248 personas han requerido hospitalización por COVID-19, de las cuales 102 se han dado de alta por mejoría, 69 por defunción, un egreso voluntario, dos altas por recuperación, cuatro traslados a otros estados y 70 se encuentran internas en hospitales públicos y privados.



De los pacientes hospitalizados, hoy al mediodía se reportaban en condición estable (cinco), graves (53) y muy grave (12).



PUENTE GRANDE

Gracias a la búsqueda intencionada a través del muestreo con pruebas PCR, en el Complejo Penitenciario de Puente Grande se han notificado un total de 77 casos confirmados de COVID-19 a la fecha (ninguno nuevo hoy). La mayoría son pacientes asintomáticos que no han requerido hospitalización. Sin embargo, todos deben cumplir el aislamiento del resto de la población penitenciaria; del que podrán salir cuando sean dados de alta y bajo los criterios correspondientes.



A la fecha, cinco internos del Reclusorio Preventivo se notifican como recuperados, quienes cumplieron 21 días de aislamiento, no presentan ya síntomas y cuentan con resultados negativos al SAR-CoV-2 con prueba PCR.



La SSJ continuará con el muestreo aleatorio dentro del Complejo Penitenciario de Puente Grande, albergues, asilos y otros espacios donde vivan personas institucionalizadas, dando prioridad a los grupos de riesgo, como personas mayores y/o con algún padecimiento crónico.



PERSONAL DE SALUD

Hasta el momento se han registrado 80 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud (ocho casos nuevos hoy), cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De éstos, 46 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta, 22 a residentes del municipio de Guadalajara, nueve a residentes del municipio de Ocotlán, uno con residencia en Ciudad Guzmán, uno con residencia en Zapopan y uno con residencia en Colotlán.



En todos los casos se identifica y mantiene bajo aislamiento domiciliario a los contactos de riesgo.





QUÉDATE EN CASA

La SSJ agradece a la población que está siguiendo las medidas de prevención y exhorta a que este fin de semana se mantenga sumada a la estrategia “Quédate en Casa”, la cual ha sido clave para limitar la movilidad de las personas y así reducir la velocidad de contagios, de muertes y el impacto de la pandemia en nuestro Estado.



Se hace un especial llamado a no acudir a reuniones masivas, ni caer en la falsa información sobre las “fiestas” para contagiarse y adquirir inmunidad; lo cual supone un alto riesgo. Por la salud propia y de los seres queridos, mantener el distanciamiento social y seguir el resto de medidas de prevención es fundamental.



Más información sobre el panorama de COVID-19 en la entidad jalisciense consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx.



Para reportes de casos sospechosos favor de comunicarse a los Call Center a su disposición. En caso necesario se dará cita para una prueba segura en alguno de los centros de toma de muestra.



Línea COVID Call Center del Gobierno de Jalisco: 33 3823 3220



Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001

Continue Reading