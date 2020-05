Alargar resguardo evita 230 mil contagios: UdeG

El rector dice que aplazar el inicio de la reactivación económica en la Entidad hasta junio es clave para no saturar el sistema hospitalario

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, aseguró que iniciar la reapertura de ciertos giros en el Estado a partir del 1 de junio, y no mañana, es clave para evitar que los contagios de COVID-19 lleguen hasta los 230 mil y de esta forma se sature el sistema hospitalario de Jalisco.

“Debemos calcular cuánto perdemos de nivel de aislamiento y a dónde nos va a llevar. En mayo nos jugábamos terminar con 800 casos, en el mejor escenario; y hasta 230 mil si nos descuidamos. El margen es exponencial”.

Antier, luego de que la Sala de Situación en Salud de la UdeG recomendó que en lo que resta de este mes sólo se prepare la socialización de la vuelta a la “nueva realidad”, el Gobierno estatal aclaró que la “Fase 0”, que arranca este lunes, es el comienzo de la aplicación de protocolos para el reinicio de actividades graduales en la economía.

Se resaltó que siguen vigentes las acciones de aislamiento social, por lo que se reforzarán los filtros sanitarios en las entradas y salidas de la metrópoli y en los límites con estados vecinos.

Villanueva insistió en que el mayor riesgo tras la puesta en marcha de esta estrategia es que la población entienda que ya se pueden relajar las medidas sanitarias, cuando en realidad se deben mantener para frenar los contagios de coronavirus.

“Mientras no haya una vacuna, tenemos que estar con las medidas de protección y con el mayor aislamiento posible. Hay que hacernos el ánimo de que la normalidad no podrá regresar hasta que no haya una vacuna”.

No descartó que el aislamiento puede derivar en una “pandemia económica” más grave que la sanitaria, por lo que es necesario retomar las actividades de manera gradual y con las mayores precauciones.

