Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros: “Formalizamos una apelación en el TAS”

La lucha por tener ascenso y descenso en el fútbol mexicano, cobra nueva vida luego de la formalización de una apelación por tres clubes que conforman el Ascenso MX con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Así lo informó el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, para MARCA Claro MVS.

“Lo que hicimos ahora fue formalizar lo que hemos venido comentando. La semana pasada se metió en tiempo y forma la apelación para tratar de suspender la decisión en la Asamblea General de la FMF de suspender el ascenso por los próximos seis años”, explicó el dirigente.

Igualmente, Castellanos compartió las condiciones para poder acudir al Tribunal, además de su obligación con el nuevo formato:

“No hay nada que nos impida continuar, solo ejercemos nuestro derecho. Para que uno pueda ir al TAS tiene que ser afiliado, si abdicamos de participar en la (nueva) liga, pues no tendríamos el derecho de ir y por otro lado, la necesidad de que nuestro plantel siga jugando. Nos estábamos preparando para ir a Primera División de la mejor manera y sobretodo por como se han dado las cosas, todo eso nos lleva a no seguir solapando este tipo de situaciones. Todo mundo nos agachamos y cedemos a lo que nos imponen y es necesario que algunos equipos, que en este caso somos tres, acudamos a esta instancia”, dijo.

Además, se mostró confiado ante esta circunstancia: “Si no tuviéramos certeza de que no podríamos ganar, no habríamos acudido a esta instancia. Nos hemos asesorado con gente capacitada. Creemos que no se han cumplido las formas o reglamentación, no se puede iniciar una temporada y sobre la marcha cambiar las reglas”.

El dirigente de Leones Negros, agregó que el Ascenso MX es lo mejor que puede ofrecer el fútbol mexicano: “Nosotros ascendimos y descendimos deportivamente, nosotros no tenemos miedo a la competencia; lo que sí creemos es de que quitarle este elemento al fútbol mexicano es deteriorar la calidad. Decimos que queremos un gran producto, pero lo que hacemos es quitarle lo mejor, que es el ascenso y descenso”.

Finalmente, acusó la nula atención hacia esta liga y su rol secundario en México: “Lamentablemente, el Ascenso MX no existe en la toma de decisiones del fútbol mexicano. Las decisiones se toman en Primera División, en la Asamblea de la Liga MX y nosotros no somos escuchados. Estas mesas de trabajo para delinear la nueva liga, nosotros no hemos tenido ni una sola palabra”.

Con Información de https://www.marca.com