Chivas comienza exámenes para detectar casos de Covid-19

Comunicado difundido está mañana del equipo del Guadalajara.



Guadalajara, Jalisco a 17 de mayo de 2020. A todos los medios de comunicación,



Les informamos que a partir de este lunes 18 de Mayo y durante la semana en curso, Chivas practicará análisis clínicos a jugadores del primer equipo, en la rama varonil; son pruebas relacionadas con la detección del virus causante del COVID-19.



Cabe señalar que, apegándonos a los lineamientos y tiempos establecidos por el Gobierno del estado de Jalisco, esto no significa que el equipo esté programado para reiniciar entrenamientos. El regreso a las canchas será de forma gradual, en línea con las recomendaciones gubernamentales y la Liga MX. ¿Quiénes se presentarán?

– El primer equipo varonil

– Personal administrativo de diversas áreas, en grupos reducidos y con horarios escalonados de entrada y salida, para evitar “horas pico” en áreas comunes ¿Cuál es el protocolo interno?

Los jugadores serán citados de manera individual en las instalaciones de Verde Valle, a partir de las 8am, en grupos reducidos y con un intervalo de 30 minutos

Cada elemento (incluidos los cuerpos técnicos y personal administrativo) serán sometidos al FILTRO MÉDICO coordinado por el área de Salud Ocupacional y Seguridad Corporativa de Grupo Omnilife-Chivas

En todo momento se propiciará el cumplimiento de la SANA DISTANCIA, de 1.5 metros, entre compañeros

El uso de CUBREBOCAS es obligatorio en las instalaciones

Se instalarán TAPETES SANITIZANTES en puntos estratégicos de ingreso

Habrá instalación de ESTACIONES SANITIZANTES ¿Cómo será la interacción con los medios de comunicación?

Les solicitamos a todos los representantes de los medios que NO SE PRESENTEN en las instalaciones de Verde Valle, puesto que no habrá acceso ni atención de manera presencial.



Para nosotros es muy importante cuidar la salud de nuestro equipo, miembros del staff, pero también la de ustedes, por lo que tampoco permitiremos las tradicionales guardias en las afueras del inmueble; esto aplica tanto para representantes de los medios, como aficionados.



Sin embargo, entendemos las necesidades informativas que tienen, por lo que ofrecemos apoyarlos con las siguientes medidas que entrarán en vigor a partir del lunes 18:



1. Hacemos el compromiso de total transparencia y claridad respecto a la información que vaya fluyendo en torno a pruebas de jugadores (as) y personal del cuerpo técnico. Seremos oportunos, una vez tengamos información confirmada.



2. Compartiremos con ustedes, con la mayor velocidad y precisión posible, lo siguiente:

a. FOTOS al momento del ingreso y de las pruebas médicas de los personajes de interés mediático, para uso en redes sociales. Será vía TELEGRAM.

b. FOTOS PARA IMPRESOS Y MEDIOS DIGITALES. Haremos entrega de material fotográfico de alta calidad para que pueda ser publicado de manera libre por cualquier medio de comunicación que lo requiera; ya sea en plataformas digitales, o en sus ediciones impresas.

c. VIDEO. Haremos entrega de material audiovisual (vía WeTransfer), para que, de igual manera, sea publicado en cualquier plataforma de los medios que nos cubren.

d. CONFERENCIAS DE PRENSA diarias. Brindaremos atención a medios con conferencias de prensa virtuales.

LUNES: Ricardo Peláez (MENSAJE GRABADO PARA LOS MEDIOS)

MARTES: Jesús Molina y Tania Morales

MIÉRCOLES: Toño Rodríguez y Blanca Félix

JUEVES: Luis Fernando Tena y Ramón Villa Zevallos

VIERNES: Doctor Jaime Figueroa, Director Ciencias del Deporte

e. ENTREVISTAS EXCLUSIVAS quedarán limitadas -por las próximas 3 semanas- únicamente a nuestros Right Holders y patrocinadores. Seguirán siendo a través de plataformas de videollamada; ninguna presencial.

En este periodo de 3 semanas buscaremos reuniones con los reporteros de la fuente, así como con los directores editoriales de todos los medios (que no poseen derechos), para establecer mecánicas y lineamientos que nos lleven a trabajar de una manera adecuada para cubrir las necesidades de todos. Por último, les informamos que tanto el equipo varonil como el femenil de Chivas, seguirán con sus sesiones de entrenamiento virtuales diarias, desde casa, buscando mantener la mejor forma física posible ante la contingencia que estamos viviendo.



En Chivas estamos comprometidos con la salud de México y seguiremos de manera puntual todas las indicaciones de las autoridades competentes.