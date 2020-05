Gobierno se empeña en reinstalar el monopolio eléctrico

El viernes pasado, la Sener emitió nuevas reglas para operar el sistema eléctrico que dará prioridad al despacho de la energía fósil de la CFE en detrimento de las fuentes limpias, gestionadas principalmente por privados, lo que marcará un revés de varios años en la política eléctrica del país.

La Secretaría de Energía publicó el viernes pasado su nueva Política en materia de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que eliminó el criterio de mérito económico para el despacho de energía eléctrica en el país para beneficiar a la generación fósil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la búsqueda de recuperar el monopolio en generación eléctrica sin modificar ninguna ley, por lo menos garantizar la participación mayoritaria de la estatal de manera permanente en la generación eléctrica nacional.

A pesar de contar con el rechazo de las representaciones diplomáticas de 20 naciones de la Unión Europea y Canadá; de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) expresó que se encarecerá la electricidad en el país; que especialistas ambientales han alertado sobre los daños a la salud de mayor uso de combustóleo, y que la industria prepara la ruta judicial para frenar las prácticas que las autoridades energéticas del país llevan contra la generación renovable, este nuevo ordenamiento, que sí es atribución de la Secretaría de Energía, reforzó al Acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió el pasado 29 de abril en que por la emergencia ante el Covid-19 se suspendían las pruebas para entrar en operación de plantas eólicas y fotovoltaicas que pudieran vulnerar la confiabilidad de la red.

Así, por lo plasmado en el artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica que entró en vigor en 2014, corresponde a Secretaría de Energía el diseño y difusión de una política para el manejo del SEN, misma que se publicó desde el 2017 en materia de la potencia para las horas pico del flujo de energía y se amplió este fin de semana hacia las condiciones de entrega de energía para la red de transmisión que gestiona el Cenace.

Adrián Fernández, de Iniciativa Climática de México, explicó que, aunque bien pareciera que la actual administración insiste en devolver el monopolio a las estatales eléctricas, las condiciones por lo menos en generación de electricidad vuelven imposible esta aspiración, por lo que como ha reiterado la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se busca entonces que la proporción de participación sea de 54% de la CFE y el 46% restante de privados.

Con la nueva política de controlar que la jerarquía del despacho no siga criterios económicos sino de potencia o velocidad para entrar en operación, se garantiza que las renovables, que son más baratas y utilizadas por privados, participen cada vez menos en la red nacional, explicó.

“De manera fáctica se pone un tope a la generación renovable que es la que tiene mayor participación privada en el mundo. Se asegura así que se continuará con esta proporción de participación para el futuro”, aseveró.

Con esta medida, aseguró el experto, se vulnera el acuerdo de París porque no sólo no se cumplirá con la reducción de 22% al 2030 con base en el 2015, sino que se aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero, con más generación de energía fósil en el sistema. “México será así el primer país en fracturar al Acuerdo de París y parece que las autoridades no se dan cuenta de la gravedad de esta decisión”, aseveró Adrián Fernández.

Para Gabriel Quadri, consultor de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (Sigea), el nuevo ordenamiento de la Secretaría de Energía resulta anacrónico, obsoleto e inexplicable y únicamente revalida la visión destructiva que la actual administración tiene hacia la participación privada en materia energética, pero aun comprendiendo los privilegios excesivos que se otorgaron a las empresas en pasadas administraciones, se deben proponer soluciones que no impliquen que los mexicanos pagarán con tarifas más altas, con su salud y hasta con su vida el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE.

Por lo pronto, la única explicación para estas medidas sigue siendo la necesidad de que se utilice el combustóleo remanente de una mayor refinación de Pemex y la manera de hacerlo es reactivando algunas plantas fósiles en desuso o introduciendo más combustóleo que gas a las centrales duales de la estatal.

Basta recordar que la visión de esta administración se centra en la generación de energía fósil y de las nuevas plantas presentadas por la CFE para este año, seis son a gas natural y dos a combustóleo, lo que va en contra totalmente de la dinámica de generación eléctrica mundial.

La violación a la Ley de Transición Energética, a la Ley de Cambio Climático, al Tratado de París al que se adscribió México y al derecho a la salud en un ambiente sano del Artículo cuarto constitucional son suficientes para que las empresas interesadas obtengan las suspensiones de estas medidas por la vía del amparo. Sin embargo, la sociedad civil debe continuar preparándose porque las medidas de la actual administración contra la transición energética parecen formar parte de su agenda.

A reinstalar monopolio de CFE, la ruta de la Sener:

Cancelación de las subastas eléctricas de largo plazo

1 febrero, 2019 El Centro Nacional de Energía anunció que no se llevaría a cabo la que sería la cuarta subasta de energías limpias del país, luego de las realizadas en el 2015, 2016 y 2017.

• A través de estos concursos, los generadores de energía renovable, principalmente, eólicos y fotovoltaicos, competían por contratos de largo plazo de venta energía a la CFE y otros suministradores independientes, resultando ganador quien ofertara al menor costo.

•En las primeras tres subastas, los generadores comprometieron una inversión de alrededor de 10,000 millones de dólares para construir 67 centrales de generación con una capacidad de casi 8,000 megawatts.

Cancelación de las líneas de transmisión eléctrica del Istmo y de Baja California

27 enero, 2019 La CFE anunció que cancelaría la licitación de una línea de transmisión directa de alto voltaje que iría de Ixtepec, en Oaxaca, a Yautepec, en Morelos, y que también permitiría desahogar la energía eólica producida en el Istmo de Tehuantepec.

• Esa misma semana informó también que la misma suerte correría el concurso para construir el proyecto de Interconexión del Sistema Eléctrico de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional, que conectaría el hasta ahora sistema aislado de la península con el resto del país y permitiría desfogar la energía eólica producida en el estado.

Captura del órgano regulador sectorial

2 de junio, 2019 Guillermo García Alcocer renunció a la presidencia de la CRE, tras semanas de estar entre señalamientos directamente del presidente de la República por tener conflictos de interés, que nunca fueron probados.

• El resto del año, el Senado aprobaría las ternas que envió el presidente para nombramientos de comisionados, con lo que la nueva administración se hizo de seis de los siete asientos de comisionados del órgano encargado de regular las actividades de electricidad y transformación y logística de hidrocarburos.

Cambio en las reglas de mercado de los CEL

9 octubre, 2019 La Sener publicó un anteproyecto de regulación para modificar las reglas de operación del mercado de Certificados de Energía Limpia (CEL) y permitir así que la CFE participe con sus centrales de generación limpias anteriores al 2014.

• Las reglas vigentes hasta el momento permitían solo participar a los generadores limpios con centrales nuevas, pues el propósito original era dar incentivos para que nuevos generadores entraran al mercado y contribuir a que México cumpliera con su compromiso de generar 35% de su energía eléctrica a partir de fuentes limpias en el 2024.

Cambio de reglas en los permisos de autoabasto

14 febrero, 2020 La CRE, con la mayoría de los comisionados nombrados en esta administración, lanza un anteproyecto para frenar la inclusión de nuevos socios para las centrales eléctricas que se construyeron bajo los regímenes anteriores a la reforma energética de 2014.

• La medida afecta principalmente a proyectos de energía eólica de antes del 2014 a través de los cuales los diferentes socios se autoabastecían de energía eléctrica para dejar de ser clientes de la CFE y abaratar sus costos.

Giro en la política de despacho eléctrico

viernes 8 de mayo, 2020 El Centro Nacional de Control de Energía, gestor independiente del Sistema Eléctrico Nacional, informa que por instrucciones de la Sener dejará de recibir ofertas de despacho eléctrico de las centrales de generación renovable –que es intermitente– bajo el argumento de mantener la confiabilidad del sistema en medio de la pandemia.

viernes 15 de mayo, 2020 La Sener publica en el DOF un acuerdo que establece los nuevos lineamientos para la operación del SEN, oficializando lo establecido una semana antes por el Cenace: que se le dará prioridad a las fuentes confiables de energía por sobre las intermitentes en el despacho eléctrico, lo cual le da ventaja a la CFE y deja en el limbo a los generadores de energía renovable privados.

