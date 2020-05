Impulsan CUCEA y CCIJ el Hospital Pyme que ofrecerá asesoría gratuita a empresarios

Por Martha Eva Loera

Buscan reactivar y reconvertir a las empresas para adaptarlas a la “nueva normalidad”, luego del confinamiento por Covid-19

A partir de este lunes 18 de mayo, el Hospital Pyme, impulsado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), proporcionará asesoría gratuita a los micro, pequeños y medianos empresarios, con el fin de reactivar y reconvertir a las empresas para adaptarlas a la “nueva normalidad”, después de las medidas de reclusión derivadas por el Covid-19.

La presentación del Hospital Pyme fue hecha en rueda de prensa en el edificio Mind, ubicado en avenida Faro 2350 y se trasmitió por Facebook Live a través de las cuentas del CCIJ y del CUCEA. Fue encabezada por el Rector del plantel, maestro Luis Gustavo Padilla Montes y el coordinador del CCIJ, ingeniero Rubén Masayi González Uyeda.

“Buscamos brindar asesorías de calidad, profesionales, y que realmente respondan a las necesidades que apremian a las empresas”, externó el maestro Rogelio Rolando Rico Huerta, Coordinador del Área de Consultoría, del Instituto para el Desarrollo de la Innovación y la Tecnología de la Pequeña y Mediana Empresa (IDITpyme) del CUCEA.

“La plataforma ya es un hecho, y a ésta pueden acceder los empresarios que así lo deseen”, dijo, y añadió que en la parte contable y fiscal, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara ha contribuido con 20 asesores.

Hay también a disposición asesores en finanzas, marketing, gestión del capital humano, planeación estratégica, reingeniería de negocios, asuntos legales, fiscales y seguridad social, coaching para toma de decisiones, entre otros temas que son vitales para hacer frente a la emergencia que viven las empresas por el Covid-19.

Todo aquel empresario que tenga incertidumbre, dudas y no sepa cómo afrontar esta contingencia podrá acceder al Hospital Pyme, una plataforma abierta, pública y gratuita para que ellos se acerquen con un experto. “Es como sentarse frente a frente, de manera virtual, con un asesor”, subrayó.

En la sección “Solicita tu cita”, http://hospitalpyme.cucea.udg.mx/registro/, el empresario tendrá que llenar un formulario, y de acuerdo con las respuestas del mismo en cuanto a sus necesidades, será canalizado con los asesores adecuados.

Posteriormente, será generado un reporte por empresa, cada empresario que se inscriba estará acompañado por una persona en todo momento, quien va a ser el puente con los asesores. “Trabajamos con chicos, estudiantes de la maestría en Negocios y Estudios Económicos, que entienden la problemática de los negocios; entonces, los empresarios van a estar en buenas manos”, afirmó Rico Huerta.

La asesoría será brindada por un grupo de expertos. Actualmente, son alrededor de 40 consultores que están listos para poner su granito de arena en la parte de acompañamiento de los negocios. En la plataforma http://hospitalpyme.cucea.udg.mx/hay una breve semblanza curricular de los asesores, para brindar confianza a los empresarios.

Según la demanda serán programadas las asesorías, y se prevé incorporar más consultores que incluirá no sólo a académicos del CUCEA, sino a otros aliados. No se descartan más asesores del Colegio de Contadores de Guadalajara y de las CCIJ, que cuentan con asesores profesionales que podrían hacer aportaciones sobre cada empresa en particular, según su giro.

Algunas de las políticas de este Hospital Pyme son: 1. El servicio es gratuito para los empresarios. Éstos podrán recibir orientación y aportación de herramientas para su negocio; 2. Se tendrá acceso a cinco asesorías como máximo abarcando uno o diferentes temas; 3. La duración de la asesoría es de máximo una hora y media, salvo en casos en los que se acuerde otro tiempo; 4. Sólo podrán acceder tres personas por empresa a las asesorías virtuales, y 5. Es necesario completar registro inicial para derivar con un asesor.

“Es un gusto dar a conocer la iniciativa del Hospital Pyme para apoyar a la reactivación económica en el campo de las micro, pequeñas y medianas empresas de Jalisco”, enfatizó el maestro Padilla Montes.

Expresó que en el CUCEA, a través de investigadores de la División de Economía y Sociedad, se ha monitoreado y analizado las condiciones socioeconómicas por el Covid- 19 para hacer aportaciones que puedan ayudar a tomar decisiones, y explicó que el programa Hospital Pyme fue diseñado por el CUCEA y el CCIJ.

El ingeniero González Uyeda pormenorizó que desde el año pasado hubo esfuerzos por entender cómo opera la academia, poder entender a los empresarios y generar una sinergia.

El Covid-19 provocó una aceleración en el ritmo para integrar a la academia y a la industria en un trabajo consolidado para hacer más eficiente a la industria. “Ante una nueva realidad, buscamos cómo reconvertir a las empresas, que van a abrir sus cortinas y van a encontrar que el mercado ya es otro” dijo.

“Necesitamos hacer estudios de mercado, los análisis que se requieren para tomar decisiones. No podemos perder un centavo, un peso en estar viendo cómo le hacemos, sino ser lo más certeros posibles porque ya tenemos dos meses pagando nóminas sin recibir una remuneración del trabajo, ya que la mayoría de los empleados están en sus casas”, abundó González Uyeda.

Resaltó el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, así como del Colegio de Contadores para poder consolidar lo que las empresas deben hacer para reconvertirse.

La Directora del CCIJ, maestra Blanca Noelia Caro Chaparro, resaltó la difícil situación de las empresas de Jalisco, ya que 35 por ciento de las empresas han considerado cerrar de manera definitiva por la falta de liquidez, y 4 por ciento de ellas ya cerró; 97 por ciento representa una reducción de sus ventas superior a 50 por ciento.

El 63 por ciento de las empresas ha observado aumentos en los costos de operación y 92 por ciento considera que tendrá pérdidas en este primer semestre; sólo 52 por ciento de las empresas cuenta con un plan para recuperar clientela después de la contingencia.

El Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Ernesto Sánchez Proal, indicó que son más de 370 mil unidades económicas en el Estado, y 90 por ciento son Pymes. Estamos hablando de alrededor de 340 mil unidades económicas que entran en esta categoría. Resaltó el esfuerzo que se hará por apoyarlas a través de programas por parte del gobierno estatal, y añadió que ayudaría mucho tener más apoyo de la federación, como ocurre en otros países.

Destacó que el Hospital Pyme es una muy buena manera de preparar a las empresas para que aprovechen mucho mejor los programas de apoyo gubernamentales, y agregó que se está incrementando el Programa de Garantías tres veces.

En el tema de desempleo, dijo que entre los meses de marzo y abril se perdieron 44 mil puestos formales de trabajo.