Suman 24 municipios de Jalisco con casos activos de COVID-19

En Jalisco, avanza la estrategia RADAR con la aplicación de pruebas PCR para diagnóstico del nuevo coronavirus, tanto en población abierta como en los espacios que albergan grupos vulnerables. Hasta la fecha se han descartado 12 mil 960 casos sospechosos de COVID-19 y hay 579 casos sospechosos.



La identificación de casos es la prioridad, pues permite la atención adecuada y el aislamiento del paciente; así como el seguimiento a los contactos de riesgo. A los casos descartados, quienes no son portadores del virus, se les orienta para que mantengan las medidas de prevención que ayuden a evitar el contagio del coronavirus SAR-CoV-2 en el futuro.



Esta tarea de testeo, atención y prevención ha permitido que en Jalisco estén identificados 47 municipios con casos confirmados, de los cuales hoy suman 24 con casos activos (caso activo es aquél que inició síntomas en los últimos catorce días).



Hoy, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 35 casos nuevos de COVID-19, para acumular 919 casos confirmados en todo el Estado, mismos que están registrados en la plataforma federal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).



Adicionalmente, la UdeG ha reportado 279 personas positivas al SAR-CoV-2 (doce casos nuevos hoy), las cuales fueron detectadas por los laboratorios del Hospital Civil de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). A su vez, los laboratorios privados han identificado 112 casos confirmados (seis casos nuevos hoy).



Tanto los laboratorios de la UdeG como los dos laboratorios privados que reportan casos en Jalisco tienen el aval del Instituto de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológicos (InDRE) para realizar la prueba PCR que detecta al nuevo coronavirus; no obstante, sus resultados no son tomados en cuenta por el gobierno federal, que los clasifica como casos de “Vigilancia Comunitaria” y no los incluye en la plataforma del SINAVE.



Por otro lado, se notificaron seis fallecimientos a causa de COVID-19, con lo que se llega a 90 defunciones por la infección del SAR-CoV-2 que se han registrado en 21 municipios de Jalisco.



El primer reporte de defunción fue el de una mujer de 62 años de edad, residente del municipio de Guadalajara, con antecedente de obesidad. Ella inició con sintomatología respiratoria el 05 de mayo pasado, por lo que ingresó ese día al Hospital General Regional 110 del IMSS en Guadalajara, donde falleció el día 18 de mayo.



Otra defunción reportada corresponde a un hombre de 63 años de edad, residente del municipio de Guadalajara sin antecedente de otras enfermedades, quien comenzó con afecciones respiratorias el 24 de abril pasado, por las cuales ingresó el 02 de mayo al Hospital General Regional 110 del IMSS en Guadalajara, donde falleció el día 16.



La tercera defunción fue de una mujer de 54 años de edad, residente del municipio de Tlaquepaque, con antecedentes de diabetes, hipertensión y obesidad, quien inició el 24 de abril pasado con síntomas respiratorios. Ella ingresó el 30 de abril al Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, donde falleció el 16 de mayo.



Un deceso más correspondió a un hombre de 56 años de edad, residente del municipio de El Salto, con antecedente de diabetes. El paciente inició con sintomatología respiratoria el 25 de abril e ingresó el 09 de mayo al Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, ahí falleció el día 18 de este mes.



La quinta defunción reportada fue de un hombre de 51 años de edad, residente del municipio de Guadalajara, con hipertensión y obesidad, quien comenzó el 08 de mayo con síntomas respiratorios e ingresó el 11 del mismo mes al Hospital General de Occidente en Zapopan, donde murió el día 17.



Y la sexta defunción fue de un hombre de 83 años de edad, residente del municipio de Guadalajara, con antecedente de tabaquismo, quien comenzó el 01 de mayo con problemas respiratorios y fue ingresado al Hospital General Regional 110 del IMSS en Guadalajara, donde falleció el 17 de mayo.



Las 90 defunciones reportadas para Jalisco, por municipio de residencia, corresponden a Guadalajara (34), Zapopan (6), Tomatlán (3), El Grullo (2), Tonalá (5), Acatic (1), Puerto Vallarta (12), Tequila (1), Tecolotlán (1), Tlajomulco (4), Ocotlán (3), Colotlán (1), La Barca (2), Zapotlán del Rey (1), San Julián (1), Tlaquepaque (3), El Salto (5), Tepatitlán (1), Poncitlán (1), Ixtlahuacán de los Membrillos (1) y Cihuatlán (1); así como una residente de Nayarit, atendida en Zapopan.





MUNICIPIOS

En la plataforma federal, el municipio de Guadalajara encabeza la lista con 257 casos confirmados (28.0 por ciento); seguido de Puerto Vallarta con 146 contagios confirmados (15.9 por ciento); Zapopan ocupa el tercer sitio con 122 casos (13.2 por ciento); Tonalá ocupa el cuarto sitio con 72 casos (7.8 por ciento); seguido de Tlaquepaque con 54 casos (5.9 por ciento), Ocotlán con 37 casos (4.0 por ciento), Tlajomulco de Zúñiga con 35 casos (3.8 por ciento), El Salto con 34 casos (3.7 por ciento), San Juan de los Lagos y Poncitlán con 19 casos cada uno (2.1 por ciento); Colotlán con once casos (1.2 por ciento), Ameca, Cuautla y Zapotlanejo con diez casos respectivamente (1.1 por ciento); Tomatlán, La Barca y Ciudad Guzmán con seis casos cada uno (0.7 por ciento); así como Tequila, Tizapán el Alto, El Grullo y Jamay con cinco contagios respectivamente (0.5 por ciento). El resto de los municipios tiene menos de cinco casos (ver tabla anexa).



Hoy se suma Encarnación de Díaz a los municipios con contagios confirmados, con su primer caso.



El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado 7,972 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 511 casos sospechosos.



Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 12,960 casos hasta el día de hoy.



En cuanto a casos activos, se reportan hoy 251 personas que comenzaron con los síntomas de COVID-19 en los últimos catorce días; y 91 personas recuperadas.





HOSPITALIZADOS

El 68 por ciento de los 919 casos confirmados en plataforma federal se han manejado con aislamientoen su domicilio por presentar síntomas leves; mientras que 32 por ciento han requerido ser hospitalizados. Seis de cada diez personas con la enfermedad son varones. Los grupos de edad más afectados son: el de 65 años y más con 13 por ciento, de 35 a 39 años con 11 por ciento y de 30 a 34 años con 11 por ciento.



De estos 919 casos confirmados, 295 personas han requerido hospitalización por COVID-19, de las cuales 127 se han dado de alta por mejoría, 90 por defunción, un egreso voluntario, dos altas por recuperación, siete traslados a otros estados y 68 se encuentran internas en hospitales públicos y privados.



De los pacientes hospitalizados, hoy al mediodía se reportaban en condición estable (cuatro), graves (53) y muy grave (once).





PUENTE GRANDE

Gracias a la búsqueda intencionada a través del muestreo con pruebas PCR, en el Complejo Penitenciario de Puente Grande se han notificado un total de 93 casos confirmados de COVID-19 a la fecha (doce casos nuevos hoy). La mayoría son pacientes asintomáticos que no han requerido hospitalización. Sin embargo, todos deben cumplir el aislamiento del resto de la población penitenciaria; del que podrán salir cuando sean dados de alta y bajo los criterios correspondientes.



A la fecha, cinco internos del Reclusorio Preventivo se notifican como recuperados, quienes cumplieron 21 días de aislamiento, no presentan ya síntomas y cuentan con resultados negativos al SAR-CoV-2 con prueba PCR. Cabe acotar que el Complejo Penitenciario cuenta con un área hospitalaria de atención COVID-19 con todo el equipamiento.



La SSJ continuará con el muestreo aleatorio dentro del Complejo Penitenciario de Puente Grande, albergues, asilos y otros espacios donde vivan personas institucionalizadas, dando prioridad a los grupos de riesgo, como personas mayores y/o con algún padecimiento crónico.





PERSONAL DE SALUD

Hasta el momento se han registrado 109 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud (dos casos más reportados hoy), cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De éstos, 56 corresponden al municipio de Puerto Vallarta, 39 al municipio de Guadalajara, diez al municipio de Ocotlán, dos al municipio de Colotlán; y uno a los municipios de Ciudad Guzmán y Zapopan respectivamente.



En todos los casos se identifica y mantiene bajo aislamiento domiciliario a los contactos de riesgo.





QUÉDATE EN CASA

La SSJ agradece a la población que está siguiendo las medidas de prevención y en el preámbulo de la fase cero en Jalisco, exhorta a continuar sumada a la estrategia “Quédate en Casa”, la cual ha sido clave para limitar la movilidad de las personas y así reducir la velocidad de contagios, de muertes y el impacto de la pandemia en nuestro Estado.



Más información sobre el panorama de COVID-19 en la entidad jalisciense consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx.



Para reportes de casos sospechosos favor de comunicarse a los Call Center a su disposición. En caso necesario se dará cita para una prueba segura en alguno de los centros de toma de muestra.



Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220



Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001

