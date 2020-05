Controlan incendio en el Cerro del Tepopote en Zapopan

– En total, combatieron 250 elementos de distintas corporaciones y cinco helicópteros, Witari, Cuauhtli, Palomo, Halcón y Tláloc



Este jueves se registró un incendio en el paraje Los Charcos, en el cerro El Tepopote, en el municipio de Zapopan, se atendió de manera inmediata por los tres órdenes de gobierno. El siniestro comenzó a las 17:05 en el paraje de Los Charcos, el cambio en la dirección del viento extendió el incendio, por lo que se movilizaron 250 elementos pertenecientes a diferentes corporaciones y 5 equipos aéreos en apoyo para movilización de personal y descargas de agua.



El incendio se reporta como controlado a las 9:00 horas con una afectación preliminar y aproximada de 317 hectáreas, aún se tiene que recorrer el polígono del incendio para confirmar la extensión. Tras las 16 horas de combate para control, no existe riesgo de propagación y se trabaja ahora en las acciones de enfriamiento para la liquidación.



“La capacidad operativa de la zona centro es muy alta, en la zona periférica del Bosque La Primavera se han combatido más de 60 incendios, este ha sido el de mayor magnitud en la zona, los incendios se han atacado con una coordinación muy fuerte entre todas las corporaciones que trabajan de manera sincronizada”, dijo Sergio Graf Montero, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.



Las y los combatientes pertenecen a brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Tlajomulco, el Municipio de Tala, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Cruz Roja Jalisco y Cruz Verde Zapopan. Los helicópteros de apoyo durante el día Witari, Cuauhtli, Palomo, Tláloc y Halcón, realizaron un total de 99 descargas.



Sergio Ramírez López, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, explica que “en este momento se controla el incendio, se tiene que trabajar en la liquidación, 4 brigadas realizarán el trabajo de enfriamiento. Todavía se verá humo en algunas partes de la ciudad, está dentro de la zona afectada, no hay riesgo de que siga creciendo el incendio”.



Cabe señalar que la acumulación intensificada del humo por la presencia del incendio forestal derivó a la activación de una Alerta Atmosférica a las 19:00 horas para el Ejido La Primavera, La Venta del Astillero y Pinar de la Venta, misma que se amplificó a las 21:00 horas para las zonas norte y poniente del municipio de Zapopan, con potencial presencia de humo en Jardines del Valle, Arcos de Zapopan y Santa Margarita.



Se pide a las personas que habitan en estas zonas que se queden en casa, eviten actividades al aire libre y cierren puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de sus hogares. También se exhorta a la población a no visitar bosques ni Áreas Naturales Protegidas.



El Gobierno de Jalisco pide a la ciudadanía evitar situaciones de riesgo de incendios forestales, si se detecta algún incendio forestal, reportar a las siguientes líneas: 36 36 82 52 (Centro Estatal de Incendios Forestales), 800 INCENDIO (46 23 63 46) o a través de la cuenta de Twitter @SemadetJal. Además se les invita a mantenerse al tanto sobre información en materia de calidad del aire y sus respectivas recomendaciones a la salud a través de la cuenta de Twitter @AireySaludAMG y el sitio web gobjal.mx/Calidadaire

