José Eduardo acepta infidelidades a su novia

En una conversación entre amigos en la que había que decir la verdad o tomarse un shot, José Eduardo Derbez le confesó a Diego de Erice que le fue infiel varias veces a Bárbara Escalante, con quien mantuvo una relación de cinco años y medio y hasta pensó que se iba a casar.

‘Sí fui infiel y no me siento orgulloso’, contestó José Eduardo en la entrevista mutua publicada en Youtube. ‘¿Y te cacharon?’, preguntó Diego, a lo que José Eduardo dijo: ‘¡Si! Los hombres somos muy pendejos para poner el cuerno y para ocultar cosas, somos muy obvios. No cortamos por eso, pero sí somos muy brutos.

Siento que si tú vas a poner el cuerno empiezas a cambiar un chin… de cosas que hacías en el día a día, aunque tú pienses que lo estás haciendo igual’, dijo el actor. El video alcanzó en 12 horas más de 100 mil likes. “Aplauso para José Eduardo que admitió su error y no está orgulloso”, “Me encantó tu honestidad”, “Es de caballero reconocer errores”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores.

Hace unos días, José Eduardo Derbez dio a conocer cuál fue su reacción cuando su mamá rehizo su vida con Omar Fayad. ‘Ahorita yo lo veo de adulto y mi respuesta a esa edad creo que fue muy madura. O sea, creo que otro niño hubiera dicho ‘No, me vale. Yo quiero a mi papá de regreso’, o como tú lo quieras ver…”, dijo el actor durante la plática. “Mi reacción y mi respuesta fue ‘Ma, si tú eres feliz, adelante’. Yo mientras viera a mi mamá feliz yo estaba contento, yo ya presentía que en la relación con mi papá ya no había vuelta atrás…”, detalló.

Con Información de la Revista Quien