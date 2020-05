(VIDEO) Muere funcionaria de Ecuador de Covid-19 que dijo que “no era mortal”

Violeta Ávila dijo hace unos meses que el coronavirus no era mortal y recomendó comprar naranjas y limones en lugar de adquirir mascarillas

Medios de Ecuador confirmaron el fallecimiento de la consejala de Manta, Violeta Ávila, el 19 de mayo. Según indican los reportes, fue tratada tras presentar complicaciones por un cuadro respiratorio.

Su muerte ha generado polémica debido a que hace unos meses recomendó no usar mascarillas para protegerse del coronavirus.

“El coronavirus no es mortal, no tienen por qué ponerse mascarillas con el ánimo de la prevención. No es necesario. Están gastando la plata. Mejor compren naranjas, limón, maracuyá y frutas con vitamina C para mejorar el sistema inmunológico”, dijo hace un par de meses.

Con Información de Agencias