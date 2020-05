Avala Congreso de Jalisco deuda de $6 mil 200 millones

El Congreso de Jalisco aprobó, por mayoría de votos, endeudar al Estado con 6 mil 200 millones de pesos, como lo solicitó el Gobernador emecista Enrique Alfaro.



Con 28 votos a favor (15 de MC, 9 del PAN, 1 de Morena, 1 del PRD, 1 del PT y 1 del PVEM) y 10 en contra (5 de Morena, 3 del PRI, 1 del PRD y 1 de MC), se estableció que, para la reactivación económica de Jalisco frente a la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo podrá recurrir al empréstito pagadero hasta en 20 años.



“Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que en las mejores condiciones del mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad de recurso, lleve a cabo una programación de financiamiento en una o varias etapas, para destinarlo a la inversión pública productiva hasta por la cantidad de 6 mil 200 millones de pesos”, indica el documento aprobado

“La mayoría no siempre son los que tienen la razón, hay muchos intereses de por medio, muchas presiones, muchos sueños políticos, muchos compañeros que están aquí que seguramente creen que endeudando a Jalisco los próximos 30 años van a tener más futuro político; es un día muy triste para Jalisco”, dijo la priista Mariana Fernández, ante la aprobación de la deuda.



“Nos sentimos satisfechos de haber tenido la capacidad de convencer a diputadas y diputados de seis de siete grupos parlamentarios que tenemos en este Congreso, para votar a favor de las iniciativas que presentó el Gobierno del Estado; estamos conscientes que los temas no son sencillos (…), seguiremos insistiendo en la necesidad de que el Gobierno federal no deje solo a Jalisco presupuestalmente”, añadió el emecista Ricardo Rodríguez.

El decreto de deuda entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y se incluyó que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública deberá comparecer semestralmente, hasta que se concluya el ejercicio de la totalidad de recursos autorizados, ante el Congreso local para exponer avances de las obras financiadas con el empréstito.



Asimismo, ante los ajustes presupuestales realizados por el Ejecutivo por la pandemia de coronavirus, el Legislativo avaló reducir el Presupuesto 2020, pasando de 123 mil millones de pesos, a 120.9 mil millones de pesos.





ACUSA ALFARO INTERESES MEZQUINOS



Tras celebrar la aprobación del crédito, el Gobernador Enrique Alfaro acusó intereses mezquinos de quienes se opusieron al préstamo.



“Hoy, en el Congreso de Jalisco, la voluntad de una mayoría consciente de lo que estamos viviendo pudo más que los intereses mezquinos de quienes quieren usar la emergencia para cuidar sus intereses y atacar al gobierno”, aseguró Alfaro.



“Gracias a las diputadas y diputados que por mayoría calificada hoy le dieron a Jalisco una herramienta fundamental para iniciar de inmediato con el Plan Jalisco para la Reactivación Económica. No vamos a fallar. Jalisco va a salir adelante”.



El financiamiento por 6 mil 200 millones de pesos aprobado busca recuperar los 3 mil 600 millones de pesos del programa de obra pública que se tomaron para atender la emergencia sanitaria e inyectar 2 mil 600 millones de pesos más para darle otro impulso a obras de infraestructura que aún no se definen.



La Mesa de Reactivación Económica, donde participan empresarios, sindicatos, universidades, organismos de la sociedad civil, es el ente que propuso al Gobernador recurrir a la deuda, tras concluir que la pandemia de Covid-19 ocasionó un déficit presupuestal por 5 mil 83 millones de pesos.

