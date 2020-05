Chivas pide no estigmatizar a contagiado de COVID-19

Chivas es el segundo equipo del futbol mexicano que reporta un caso positivo de coronavirus COVID-19.

Luego de realizar los exámenes de detección, reveló este viernes que uno de los 25 jugadores analizados es portados asintomático de la enfermedad. El director deportivo de la institución, Ricardo Peláez, pidió la noche de este viernes no estigmatizar al contagiado y aseguró que no necesariamente cometió una indisciplina para adquirir el virus.

“Hemos seguido todos los protocolos, no es un tema deportivo es totalmente médico. Trabajamos con compromiso e ilusión de regresar a las canchas. Ahora debemos seguir los procedimientos médicos y no estigmatizar. Hemos comunicado todo, dando los pasos que ya conocen, primero debemos seguir los protocolos médicos estatales, federales y mantener comunicación con la Liga que ha sido extraordinaria”, explicó Ricardo Peláez.

“Se hicieron pruebas, salió lamentablemente un caso positivo. Hablamos con el jugador, tomamos todas las precauciones, está asintomático y no creo que haya problemas. No necesariamente se dio por una indisciplina, sabemos cómo se puede contagiar. Seguimos todo lo que se puede controlar, el descanso, la alimentación y el entrenamiento. Hemos tenido gran comunicación y seguimiento al trabajo. Cómo manejarlo, como todos los casos positivos, el jugador está enterado, asintomático y ojalá que así continúe hasta que termine esta situación”, sentenció el director deportivo.

En días pasado, Javier Eduardo López fue blanco de críticas en redes sociales, al conocerse un video del jugador la noche del sábado en una reunión con su novia, fuera de casa en plena cuarentena. Pero Ricardo Peláez descarta que el contagio en el plantel se haya producido necesariamente por una situación similar. La directiva ha decidido no dar a conocer el nombre del portador, pero insiste en no estigmatizarlo.

“Por encima de los resultados deportivos, por encima de los logros, privilegiamos más en este torneo, al conformar el plantel, la disciplina. La disciplina está muy por encima, queremos jugadores de 24 horas. Tenemos un compromiso la directiva, jugadores y cuerpo técnico. Ha habido detalles y sanciones por eso mismo. La disciplina es fundamental. Los que me conocen saben que no me pierdo un entrenamiento, estoy pegado al equipo, tengo gran comunicación y me gusta que el futbolista se comprometa”, afirmó.

“La disciplina es un compromiso que tenemos todos firmados. Estoy tranquilo porque tengo gran comunicación, he visto su trabajo y cuidados, no necesariamente es porque se hayan salido o una indisciplina. Hay muchas maneras de contagiarse y no hay que estigmatizar. Cuando haya una indisciplina será sancionada. Estoy tranquilo y vamos avanzar con los protocolos que estableceremos este fin de semana con el objetivo claro de tener jugadores de 24 horas”, sentenció.

SER DEPORTISTA LE AYUDARÁ

Las palabras de Ricardo Peláez fueron respaldadas por el doctor Jaime Figueroa, director de ciencias del deporte de Chivas. Asegura que el contagio de un elemento del plantel de primer equipo pudo darse por distintas circunstancias y no sólo por cometer algún tipo de indisciplina.

“Es un mensaje para todos no estigmatizar al jugador. No sólo con indisciplina se da el contagio, puede ser alguien que entregó comida o que tomó el cubierto de alguien contagiado. Por mínimo contacto que exista, se puede contagiar, todos somos susceptibles y no porque salgamos imprudentemente de noche. Quiero que tengamos claro que no no son las dos cosas a la par, puede se runa imprudencia o no. Es una infección que dentro de poco, 80 por ciento de la población la tendrá infectada, en dos años quizá”, detalló.

El médico rojiblanco aseguró que el hecho de ser deportista, le ayudará mucho al contagiado del plantel de Chivas para superar la enfermedad. “Esta pregunta se la hace mucha gente, vemos que los más afectados son las personas mayores o con patologías asociadas. En este caso, los deportistas son jóvenes y con un muy buen sistema de defensas. Esperamos que nuestro positivo se mantenga asintomático”, afirmó

“Esta creencia es real en tanto que al ser jóvenes, no pasar de 35 años y la mayoría sin tener patologías asociadas, van a pasar de noche la enfermedad, incluso algunos pasarán sin que sepamos que tuvieron coronavirus y al buscar en pruebas saldrán negativos, ni se enteraron que estaban enfermos, por ser atletas pasaron de noche la enfermedad. Sí es verdad, sí hay tendencia que la gente mayor y con enfermedades asociadas pueda sufrir síntomas más fuertes y peligro de que se complique”, concluyó Jaime Figueroa.

Con Información de la Agencia AS