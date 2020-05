Retoman estudios desde casa en Guanajuato

Jimena combina sus actividades diarias con estudiar la secundaria sin salir de casa.

El porgrama “INAEBA en tu casa” es la mejor opción para aquellas personas que buscan estudiar su educación básica.

León, Guanajuato, a 24 de mayo de 2020.- El objetivo de Jimena Guadalupe Guerrero Zapata era continuar sus estudios, sin embargo, cuando iba a ingresar a secundaria algunos problemas económicos en la familia la obligaron a abandonar sus sueños.

A los 17 años, Jimena conoció a través de redes sociales el programa “INAEBA en tu casa”, por lo que vio en él la opción para retomar sus estudios desde el hogar, haciendo uso de la tecnología e innovación. Así, la joven combina la secundaria con sus actividades diarias.

“Me llamó la atención que era desde casa y así no estaría saliendo, es más cómodo; el proceso de inscripción fue muy fácil, conté con el apoyo de los asesores”. “INAEBA en tu casa” es el programa donde los guanajuatenses pueden concluir su educación básica, apoyándose de cualquier dispositivo con conexión a internet (computadora, tableta o celular). La persona tiene el acompañamiento de un asesor educativo, quien de manera virtual resuelve sus

Jimena le dedica diariamente dos horas al estudio durante la noche, teniendo la oportunidad de combinarlo con su trabajo, pues labora en una fábrica uniendo las partes de piel que se utilizan en el proceso.

Además de avanzar en sus estudios, la joven se apoya de WhatsApp para tener contacto con los asesores educativos, quienes le resuelven puntualmente sus dudas.

Su familia la ha apoyado en esta decisión de continuar con sus estudios e incluso su mamá y hermanas ya analizan la opción de retomar sus estudios de secundaria a través de “INAEBA en tu casa”, pues sus servicios son gratuitos.

Ciencias Naturales es la materia que se ha convertido en su favorita, pues le gusta aprender sobre la naturaleza, medio ambiente y salud. Matemáticas es la que se le complica, por lo que utiliza la asesoría virtual para poder avanzar.

Aunque Jimena está feliz con su trabajo, el cual desempeña desde hace 4 años, tiene como meta el continuar sus estudios y cursar una carrera que le ayude a emprender y administrar su propia empresa de calzado para toda la familia.

“Es importante la educación porque nos brinda más oportunidades, así no batallaría; no importa la edad, nada, es mejor que la gente se lo proponga, que tú puedas, yo recomiendo esta alternativa porque no te ponen tiempos, es cuando tú puedas”, comentó.

Redacción Antena Noticias