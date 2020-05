Entrega Alfaro primeros Distintivos de Apertura de Establecimientos de Fase 0

-El Distintivo de Apertura de Establecimientos garantiza que la unidad económica cumple con las medidas sanitarias obligatorias

Derivado de las acciones del Plan Jalisco para la Reactivación Económica, este lunes el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, visitó tres giros considerados como no esenciales durante la emergencia sanitaria por COVID-19, que podrán comenzar su reapertura en la Fase 0, con la intención de supervisar la correcta implementación de los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), así como la colocación del Distintivo de Apertura de Establecimientos.





Después de realizar la verificación correspondiente por las autoridades municipales y estatales y de haber cumplido los requisitos, el primer negocio en recibir su distintivo es Bizusa Salón (Estética).



“Arrancamos el recorrido por la ciudad para la pega ya de los distintivos de la Fase 0, de los negocios que ya han cumplido sus protocolos y que están listos para arrancar operación a partir del primero de junio. En esta etapa lo que vamos a hacer es una revisión general, simplemente colocar el distintivo que, hay que insistir, no cuesta ni un peso, es un trámite gratuito, porque luego no falta quién se quiera pasar de listo y quiera cobrar por estos trámites. Hasta ahora han registrado ya su solicitud alrededor de 55 mil unidades económicas de nuestro Estado”, expresó el Mandatario, quien colocó la primera calcomanía del Distintivo de Apertura de Establecimientos en la entrada del negocio.



Sandra, propietaria de Bizusa Salón, ubicado en el municipio de Guadalajara, recibió este lunes su Distintivo de Apertura de Fase 0 por tener adaptados los protocolos sanitarios a su negocio para su próxima operación. Este negocio emplea a 35 personas que, pese a las circunstancias, han mantenido su empleo.



“El proceso no ha sido fácil, pero hemos logrado con innovación, en un momento empezamos a ir a servicio a domicilio, y eso nos hizo reactivar; en redes sociales también teníamos venta en producto y lo llevábamos a domicilio, y pues prácticamente no perdiendo la fe en qué todo estaría muy bien, ahorita, prácticamente ya la libramos”, dijo la empresaria.





El segundo negocio en recibir su distintivo fue la Fábrica de cerveza artesanal La Fortuna, ubicada en Zapopan, cuyo propietario Juan José, explicó al Gobernador durante su visita de supervisión, la necesidad de comenzar la actividad en la fábrica y su compromiso de seguir con las medidas sanitarias que incluye el protocolo como la toma de temperatura a los trabajadores, la desinfección de zapatos, uso de cubrebocas, guantes, colocación del gel antibacterial, y el constante lavado de manos. También la Cervecería Fortuna cuenta ya con este distintivo.



Por último, el mandatario visitó el Taller de artesanías Rodo Padilla, en San Pedro Tlaquepaque, quien también fue acreedor de la insignia. El artista destacó que su negocio está listo con la implementación de protocolos para su apertura conforme se indica en la Fase 0.



Finalmente, el Gobernador destacó que la situación de Jalisco en aspectos epidemiológicos hace posible que se pueda avanzar en la aplicación de la Fase 0 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica, y posteriormente se vaya evaluando la apertura de giros comerciales y el retorno gradual a la nueva normalidad.

“El comercio de Jalisco está esperando el primero de junio, preparado para lo que viene. Vamos a salir adelante, se hizo bien el trabajo, en Jalisco lo que hicimos fue primero cuidar la salud, que ha sido una etapa difícil, pero hoy la realidad de nuestro Estado, de nuestra ciudad pues es muy distinta a la de otros lugares en donde las cosas van caminando de una forma más dura, aquí estamos preparados, esperamos que mantengamos la disciplina, que hagamos las cosas correctamente y que esto nos permita que la reactivación económica se dé mucho más rápido”.



Estos establecimientos corresponden a los sectores Servicios, Comercio e Industria que podrán iniciar operaciones en el mes de junio, si se cumplen con los protocolos correspondientes y obtienen el distintivo que dará garantía para los empleados y clientes de que es un lugar que trabaja bajo las medidas sanitarias obligatorias.



Es importante recordar que de acuerdo con lineamientos publicados durante la Fase 0 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica, la apertura de las empresas y negocios considerados como no esenciales será gradual y sucederá bajo el control de los protocolos de salubridad establecidos. Así como cumplir los parámetros para medir la evolución de la situación sanitaria como son: la suficiencia de capacidad hospitalaria, el monitoreo del ritmo de contagios y el comportamiento de la movilidad intraurbana e interregional.



Este operativo será realizado en colaboración de la SSJ, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y las autoridades de los municipios del estado, quienes verificarán de forma permanente el debido cumplimiento de los protocolos sanitarios y compromisos adquiridos por las empresas, y en caso de incumplimiento, procederán al retiro del distintivo y la consecuente sanción, que podría llegar a la clausura de manera inmediata.



Cabe recordar que el trámite para la obtención del Distintivo para la Apertura de Establecimientos, es sin costo, sin intermediarios y se puede realizar en línea en https://sira.jalisco.gob.mx/ o en caso de ser necesario acudir al municipio donde se encuentra instalada la empresa o negocio.



Para mayor información y consulta de los protocolos completos establecidos para implementar el Plan Jalisco de Reactivación Económica en:

https://reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx/



Durante el recorrido el Gobernador estuvo acompañado del Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde; el Presidente Municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro; el Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, la Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García y el Secretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Marco Valerio Pérez Gollaz.