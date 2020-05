Diputados de Guanajuato rechazan ampliar despenalización del aborto

Guanajuato, Gto.Las Comisiones Unidas de Justicia y Salud del Congreso del Estado de Guanajuato no aprobaron las iniciativas de Morena y del PRD para ampliar las causales de no punibilidad para el delito de aborto.

Los integrantes de esos grupos argumentaron una falta de técnica jurídica, y que las iniciativas son contrarias al artículo primero de la Constitución, que considera persona a “todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) elaboraron un dictamen en sentido negativo para que no sea despenalizado el aborto.

La despenalización de la interrupción del embarazo solo fue avalada por los diputados morenistas Ernesto Prieto Gallardo y Raúl Márquez Albo, así como por legisladora ecologista, Vanessa Sánchez Cordero.

Las iniciativas fueron rechazadas por las diputadas del PAN, Cristina Márquez Alcalá, Alejandra Gutiérrez Campos, Jessica Cabal Ceballos, Katya Soto Escamilla y por el legislador, Luis Antonio Magdaleno Gordillo. El diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno se ausentó durante la votación.

Antes de la elaboración del dictamen, los legisladores realizaron mesas de trabajo con organizaciones feministas, con agrupaciones antiaborto y con dependencias gubernamentales.

El dictamen en sentido negativo, en el que solo se tomaron en cuenta las posturas que defendían “los derechos” del producto de la concepción, será turnado este jueves al pleno del Poder Legislativo.

La diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, recriminó que el dictamen solo tomó en cuenta la defensa ideológica y moral “del derecho a la vida desde la concepción”.

“Los demás argumentos no se tocan en el dictamen, los derechos humanos de las mujeres no se tocan en las 56 hojas del dictamen”, lamentó.

El fondo del debate era el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, porque la criminalización del aborto no impide que se interrumpa un embarazo, sostuvo el legislador, Raúl Márquez Albo.

“La maquinaria azul y sus aliados cerraron ojos y oídos”, acusó.

El diputado, Ernesto Prieto Gallardo, reprochó que los panistas no permitieron que las iniciativas fueran mejoradas, se corrigieran las carencias técnicas y se elaborara un dictamen en sentido positivo.

Pero cuando el PAN ha formulado iniciativas con errores técnicos, “ahí si hay voluntad para corregir”, sostuvo.

La presidenta de las Comisiones Unidas y legisladora panista, Cristina Márquez Alcalá, aseguró que los diputados escucharon y dialogaron con las partes involucradas en el debate.

“Todos aportaron elementos técnicos que llevaron a la elaboración del dictamen, hay deficiencias insalvables —en las iniciativas—. Es un dictamen técnico”, acotó.

Como protesta por la no despenalización del aborto, las instalaciones de la Catedral y del Comité Municipal del PAN fueron pintadas con frases como “Saquen sus rosarios -de nuestros ovarios-”, “Aborto legal” y “Será ley”.

El diputado del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo, propuso reformar el artículo 163 del Código Penal para que sean excluyentes del delito de aborto, cuando se practique antes de las 12 semanas de gestación, cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando se ponga en peligro la salud y la vida de la madre, cuando el producto tenga alteraciones genéticas o congénitas y cuando el aborto sea resultado de una conducta culposa.

Los legisladores de Morena, Madalena Rosales Cruz y Ernesto Prieto, propusieron reformar el artículo 163 para que el aborto no sea punible cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada, cuando el procurado o consentido por la mujer sea resultado de una violación, cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida, cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro en su salud o de muerte y cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves.

Por la Jornada