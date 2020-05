Adeudos con Veracruz no se han saldado por falta de fianza

Casi seis meses han pasado desde la desafiliación del equipo de Tiburones Rojos de Veracruz. Sin embargo, varios trabajadores, desde jugadores y cuerpo técnico hasta empleados del estadio, no han recibido el pago de los adeudos por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Lo anterior, al parecer, porque no había fianza antes de la desaparición del equipo.

En el reglamento vigente de afiliación, nombre y sede, en el apartado referente a los requisitos financieros de los clubes, se señala que todos los equipos de Liga MX y Ascenso MX “deberá presentar póliza de fianza o aval bancario por la cantidad que disponga el sistema económico de cada división profesional, contenida en el Reglamento de Competencia aplicable”.

En este sentido, de acuerdo con el columnista Fantasma Suárez del diario Récord, cada equipo debería presentar una póliza por cinco millones de dólares y que tuviera como beneficiario a la FMF. De este modo, tras la desafiliación de Veracruz, la Federación solo habría necesitado acudir a la aseguradora, Sofimex S.A., presentar el reclamo en tiempo y forma para recibir el dinero a repartir.

No obstante, el mismo medio señala que lo anterior no se hizo porque no había una poliza vigente por parte de los escualos. La última registrada tiene fecha del 2018, según los documentos compartidos por el Fantasma Suárez, por lo que parece que Veracruz jugó el Apertura 2019 sin póliza.

Finalmente, de confirmarse que no hubo póliza, la FMF se convertiría en deudor solidario por omisión e incluso todos los equipos de la Liga MX podrían convertirse en corresponsables. Mientras este problema legal se resuelve, los jugadores y trabajadores de los Tiburones -Rojos siguen sin cobrar el 100 por ciento de lo adeudado.

Por Futbol Total