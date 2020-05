Controlan incendio forestal en Tlajomulco

-En el siniestro registrado en cerro Totoltepec, combatieron 103 elementos de distintas corporaciones y tres helicópteros: Cuauhtli, Palomo y Tláloc

Este martes se registró un incendio en el cerro Totoltepec, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el siniestro inició a las 15:30 horas y se atendió de manera inmediata por los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con el protocolo de Manejo del Fuego y con la finalidad de coordinar las acciones para el control y evitar riesgos para la población, a las 17:00 horas se instaló el Centro de Mando.



Participaron un total de 103 combatientes forestales pertenecientes a brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco y Zapopan. En el combate vía aérea apoyaron los helicópteros Cuauhtli, Palomo y Tláloc, con 133 descargas en total en las que se utilizaron 98 mil 550 litros de agua.



El incendio se reporta como controlado a las 21:00 horas con una afectación preliminar y aproximada de 108 hectáreas.



No existe riesgo de propagación y se trabaja ahora en la liquidación. Una vez esté liquidado, las autoridades correspondientes procederán a la determinación de polígono y superficie final, así como a la causa que propició el incendio.



Con corte al 21 de mayo, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se han registrado 21 incendios forestales con una afectación de 306 hectáreas.



Cabe señalar, que a la misma fecha en Jalisco se han registrado 368 incendios forestales, afectando una superficie preliminar de 17 mil 327 hectáreas.



El Gobierno de Jalisco pide a la ciudadanía evitar situaciones de riesgo de incendios forestales, no tirar colillas de cigarro en la carretera, no tirar basura en bosques, no prender fogatas y si se detecta algún incendio forestal, reportar a las siguientes líneas: 36 36 82 52 (Centro Estatal de Incendios Forestales), 800 INCENDIO (46 23 63 46) o a través de la cuenta de Twitter @SemadetJal.

