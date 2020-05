Kalimba enfrenta tajante las críticas por querer comprar un perro

Kalimba fue objeto de críticas tras pedir en redes sociales que le recomendaran un criadero de perros para comprar uno, sin embargo, el cantante decidió cortar “de raíz” los comentarios negativos.

‘Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta, por lo que puse en mi historia anterior lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo sólo pregunté si conocían un criadero de schnauzers’, dijo el cantante.



Explicó que los dos últimos perros que tuvo fueron adoptados pero, lamentablemente, le causaron problemas de salud en los pulmones y garganta. ‘Tengo mis razones para querer comprar un perro’.

Para terminar con los comentarios en contra, el cantante les respondió: ‘Yo no les pregunté si ustedes opinaban que debía comprar o debía adoptar, pero ese punto en el que ya caen en el ‘Por Dios, por qué compras, por qué fomentas’, ya cállense, de verdad, ya cállense. No estoy pidiendo su opinión, les estoy preguntando si conocen un criadero schnauzers o no, punto’, resaltó el artista.

Ya más tranquilo, en otro video de sus historias mencionó que normalmente es una persona amorosa, pero ya está “cansado”. A finales de marzo, el cantante ya había llamado la atención con un mensaje a través de redes sociales.

Kalimba salió en defensa de la gente que por su situación económica no puede guardar la cuarentena encerrada en su casa para evitar la propagación del coronavirus . El intérprete hizo un llamado para que los demás comprendan la situación de quienes, por necesidad, siguen saliendo a la calle todos los días.