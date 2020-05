Enrique Alfaro anuncia inversión de 20 mdp para Fondo de apoyo a 2 mil 500 artistas

La iniciativa es innovadora pues con la entrega de estos estímulos económicos, se invita a los beneficiarios a ser parte de una acción colectiva para que toda la comunidad disfrute de su talento y de sus creaciones



Con 20 millones de pesos (MDP) el Gobierno de Jalisco lanzó este jueves 28 de mayo SumArte en casa, un fondo de apoyos para el sector artístico y cultural de la Entidad, que otorgará estímulos económicos a 2 mil 500 personas por 8 mil pesos en una única entrega, como parte del Plan Jalisco COVID-19.



SumArte en casa, ubica a Jalisco como un estado innovador en la dinámica de entrega de apoyos para el sector cultural, pues propone que los beneficiarios participen en una acción colectiva donde compartan sus creaciones y talento en su entorno más cercano, para impulsar su trabajo y para seguir haciendo comunidad.



El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez informó que seguir haciendo cultura y arte en nuevos escenarios es un gran reto para Jalisco, pero confió en la creatividad de sus artistas, a quienes pidió su acompañamiento en los escenarios futuros que depare la pandemia para el sector.



Subrayó que, pese a estar viviendo momentos de reajustes presupuestales por la atención al tema sanitario, el Estado pone al alcance los creadores este fondo para solventar sus necesidades más básicas.



“Mi compromiso con la cultura no es nada más un asunto de discurso, soy un convencido de que no se puede transformar a una sociedad si no nos enfocamos en la cultura como medio de transformación. Hemos, invariablemente, incrementado los presupuestos a esta agenda en todas las actividades públicas que he tenido”.



SumArte en casa llega para ayudar a las y los artistas de Jalisco que se encuentren en una situación de vulnerabilidad a consecuencia de la pandemia: “no estamos pensando en retroceder en la agenda cultural de Jalisco, pero se tuvo que hacer un reajuste al presupuesto, sin embargo, tenemos este anuncio que es un respiro para quienes se dedican a la actividad cultural”, señaló Alfaro Ramírez.



Por su parte, la Secretaria de Cultura de Jalisco, Giovana Jaspersen García, explicó que la convocatoria se publica este 29 de mayo y el lunes 1 de junio comenzarán con el registro de los beneficiarios, que podrán pertenecer una gran variedad de disciplinas: “no queremos ser separatistas, sino que el recurso llegue a los artistas que más lo necesitan”.



La funcionaria aclaró que no es un fondo restrictivo, sino incluyente y participativo. Además, toma en cuenta a los 125 municipios donde los coordinadores de Cultura de la SC, estarán registrando a los interesados, en especial en donde se dificulta la comunicación vía internet.



Puntualizó que se trata de un apoyo social, sí, pero también de una acción colectiva donde los artistas sigan produciendo: “no queremos que los mariachis callen, queremos que los mariachis sigan siendo símbolo de identidad de nuestro estado, símbolo de orgullo de una Declaratoria Mundial por parte de la Unesco y siga reconociéndose a Jalisco en relación a ello”.



Es el sector cultural y artístico el primero que paró actividades debido al cierre de espacios por el aislamiento físico, y será uno de los últimos en reactivarse. Sin embargo, Jalisco junto con este fondo de apoyo, estará realizando mesas de diálogo quincenales con los artistas del Estado, para juntos encontrar caminos que garanticen la permanencia del sector en las distintas fases de la emergencia sanitaria.



Jalisco espera que se puedan replicar en sus calles, en sus barrios y colonias, muestras de arte como en otros países donde se han alegrado balcones con ópera, las ventanas con violines y las azoteas con danza.



En la rueda de prensa donde dieron a conocer este fondo, estuvieron presentes además del gobernador y la secretaria de Cultura, la coordinadora general estratégica, Anna Bárbara Casillas, el presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco (CECA), Daniel Suárez, el artista urbano, Secreto Rebollo, la creadora y curadora, Olga Alejandra Gutiérrez Cortés, la cantante y violinista Abigail Vázquez y el actor y director de escena, Aristeo Mora de Anda.

