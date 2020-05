PAN denunciará a López-Gatell por violencia política de género

El Partido Acción Nacional (PAN), anunció que presentará dos denuncias contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por la forma en que respondió a la senadora, Alejandra Reynoso, ayer durante su comparecencia virtual ante la Comisión Permanente.

Una denuncia se tramitará ante la Conapred y la otra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política de género.

PAN critica regreso a la “nueva normalidad”

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, criticó el regreso a la “nueva normalidad” anunciado por el Gobierno federal.

“Se supone que ya el lunes empieza la nueva normalidad, pero vamos a ciegas, literalmente, porque no sabemos realmente cual es el número de personas contagiadas, no tenemos idea de cuál es la estrategia, no hay coordinación, no se ha logrado tener un consenso nacional de la reactivación”, refirió Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

Sobre las proyecciones económicas del Banco de México, que estima una caída del Producto Interno Bruto del 8.8 por ciento y la pérdida de hasta un millón 400 mil empleos, Marko Cortes dijo que el Gobierno federal no se da cuenta de la gravedad de la crisis económica que se avecina.

“El presidente de la República no entiende claramente de economía, no se está dando cuenta del tamaño de la crisis económica que viene, pareciera que el presidente quiere que haya más pobres porque así más votos”, señaló Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

En conferencia de prensa virtual, el líder nacional panista también criticó que el anuncio del posible reinicio de las giras presidenciales.

“El presidente quiere ya empezar a poner el mal ejemplo. El presidente no se da cuenta que él debe ser el que ponga el ejemplo, en vez de ir a ver el Tren Maya, debería ir a los hospitales en donde los médicos siguen sin tener el mínimo equipamiento necesario, ir a ver a las enfermeras, ir a ver a los camilleros, ir a ver a los pacientes, hoy el tema es cuidar la vida, cuidar la salud, debería reunirse con los sectores productivos porque una empresa que cierre va ser muy difícil que reabra, reunirse con los sindicatos de trabajadores que están perdiendo su empleo, hoy tenemos dos grandes prioridades, cuidar la vida y la salud y, cuidar el empleo, el trabajo, las empresas que lo genera, y el presidente sigue con sus proyectos ideológicos”, destacó.

Por Noticieros Televisa